Luigi em Terra e Paixão, Rainer Cadete tem namorada?

Rainer Cadete, 35, já falou sobre sexualidade e relacionamentos ao longo de sua carreira. O ator intérprete de Luigi em Terra e Paixão foi pai bastante jovem e assumiu alguns namoros publicamente no passado. Afinal, Rainer Cadete tem namorada?

Quem é a namorada do Rainer Cadete?

O ator não assume relacionamentos para a mídia há algum tempo, mas já fez algumas revelações sobre sua vida pessoal. Em fevereiro de 2022, em entrevista ao canal Põe na Roda, no YouTube, Cadete revelou ser pansexual. “Sim, dá para dizer que eu sou pan, sim. Vale lembrar que eu acredito que a sexualidade é algo muito pessoal. Muitas vezes a gente fica com uma ansiedade em relação à sexualidade do outro. Eu vivi isso na minha pele”, disse.

Pansexual é o termo utilizado para pessoas que se atraem por outras pessoas independentemente do gênero. Pansexuais podem sentir atração por homens e mulheres cisgênero, transgênero ou não-binários.

“Não é algo que a gente encaixa numa gaveta ou pendura no quadro. A minha vivência me mostrou que sou capaz de amar, independentemente do sexo ou gênero da pessoa. Quando eu falo que ela é fluida, é porque minha sexualidade quer fluir”, afirmou.

Em 2015, Cadete namorou a modelo Tatianne Raveli. Os dois mantiveram o relacionamento por dois anos e meio e chegaram a morar juntos, mas romperam em setembro de 2017.

O intérprete de Luigi também já namorou a ex-bailarina do Faustão Lily Alvez, com quem tem um filho. O casal ficou junto por sete anos antes de se separar. Atualmente, a mãe do herdeiro do ator é gestora e âncora do Grupo Enec, em Brasília, uma escola de esporte e cultura. Ela também é apresentadora do podcast Direto e Reto, na Rádio Federal.

Rainer Cadete está no ar na novela das nove da Globo, interpretando Luigi em Terra e Paixão. O personagem é um golpista que chega ao Brasil fingindo ser milionário para manter um relacionamento com Petra (Debora Ozório) e colocar as mãos dinheiro da filha de Antônio (Tony Ramos). O pilantra também se envolverá com outras mulheres ao longo da trama, como Gladys (Leona Cavalli) e a própria sogra, Irene (Glória Pires).

Veja: Luigi faz nova vítima em Terra e Paixão; saiba quem

Quem é o filho de Rainer?

Rainer Cadete é pai de Pietro Cadete, de 17 anos. Quando a então namorada e o ator descobriram a gravidez, o famoso tinha apenas 18 anos. O casal tinha acabado de se mudar para o Rio de Janeiro para seguir carreira artística.

Em entrevista à Quem, em setembro de 2021, o ator afirmou que já teve vontade de ser pai novamente, mas o desejo, por enquanto, passou. “Pensei bastante nisso quando ele era mais novo. Mas, por enquanto, não. O mundo está muito louco. Então penso mesmo é em me dedicar ao Pietro e a mim mesmo”, afirmou.

No Instagram, o ator de Terra e Paixão sempre se derrete pelo filho. O jovem também costuma publicar vários cliques ao lado do pai famoso, com quem mantém um relacionamento próximo. “Pietro, meu filho, quando você nasceu, nasceu também uma nova versão de mim. Nasceu o pai babão, apaixonado, impressionado com cada um dos seus passos. Eu fico deslumbrado em te ver crescer, e um pouco atordoado em ver como o tempo passa, e que agora meu filho não só é grande de tamanho, mas de personalidade, generosidade e talento”, escreveu em abril do ano passado no aniversário do jovem.

Pietro se formou em dezembro do ano passado no Ensino Médio e embarcou para um intercâmbio em Nova York no início de 2023.