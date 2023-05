Daniel morre na novela Terra e Paixão?

Daniel morre em Terra e Paixão se o autor Walcyr Carrasco seguir a proposta inicial da trama. O mocinho interpretado por Johnny Massaro não deve chegar vivo até o final da novela, já que uma briga entre ele e Caio (Cauã Reymond) será fatal para o personagem.

O que acontece com Daniel em Terra e Paixão?

Um acidente de carro causará a morte de Daniel, conforme a sinopse de Carrasco entregue à Globo. A informação foi adiantada pela colunista Carla Bittencourt, do Notícias da TV. Os planos ainda podem mudar, já que o autor está apegado ao personagem.

Daniel morrerá após ter uma grande discussão com Caio por causa de Aline (Bárbara Reis). Nessa altura da trama, os dois já saberão que estão apaixonados pela mesma mulher e brigarão feio pela mocinha.

Em seguida, o advogado sairá de carro e baterá em uma árvore, o que causará a sua morte. O primogênito vai se sentir culpado pela morte do irmão e confessará para Aline que foi o responsável pela tragédia. A situação deixará a relação do rapaz com a família ainda mais tensa e fará com que a protagonista rompa o relacionamento com Caio. Depois disso, ela se entregará ao amor de Jonatas (Paulo Lessa).

Porém, Carrasco pode optar por matar Jonatas no lugar de Daniel para continuar com a trama que havia pensado, mas ainda não se sabe qual a decisão final do autor.

Em maio deste ano, Massaro citou a morte do personagem em entrevista ao F5. "Ele morre... não sei se podia falar isso! Acho que isso já saiu (risos) ou não saiu? Bem.... enfim! Walcyr é o rei dos mistérios e das tretas, e estou disponível para interpretar tudo o que pode acontecer", adiantou.

Até lá, Daniel continua disputando o amor de Aline com Caio e Jonatas, mesmo estando noivo de Graça (Agatha Moreira).

Quem morre em Terra e Paixão também é Cândida (Susana Vieira), que será assassinada depois de começar a revelar segredos da família La Selva. A identidade do criminoso ainda não será revelada ao público, fazendo com o que o mistério perdure ao longo do folhetim.

Veja: Caio ou Daniel: Aline deve ficar com quem em Terra e Paixão?

Daniel termina noivado em Terra e Paixão

O advogado vai ficar cada vez mais apaixonado pela mocinha de Terra e Paixão e decidirá terminar o noivado com Graça para ficar com a viúva, mas não será tão fácil assim.

Daniel continuará fazendo visitas para Aline em sua fazenda, e os dois ficarão cada vez mais próximos. Com o clima de flerte entre eles, o rapaz dirá que "só precisa resolver um problema" para dizer tudo o que está guardado em seu coração.

O rapaz contará para Caio sobre sua decisão que, sem saber que a mulher por quem o irmão está apaixonado é Aline, apoiará o fim do noivado do advogado com Graça.

Quando Daniel conta para Irene (Glória Pires), a madame fingirá apoiar o filho, mas pedirá para Graça simular uma gravidez para evitar o fim do noivado, já que a ricaça quer que os dois se casem.

Com medo de perder seu amado, Graça segue as ordens da sogra e diz para Daniel que está grávida e ainda afirma que é uma gestação de risco, fazendo com que o advogado adie os planos de deixá-la. O rapaz então dirá para Aline que ela espere o bebê nascer para que os dois possam ficar juntos.

Veja: Com quem Petra casou em Terra e Paixão?