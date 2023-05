Como Luigi de Terra e Paixão será desmascarado?

Interpretado pelo ator Rainer Cadete, o italiano picareta Luigi finalmente chegou em Nova Primavera, cidade da novela Terra e Paixão. Petra, de Debora Ozório, acredita que o novo namorado é um ricaço, mas está bem enganada: o galanteador vive de golpes em mulheres.

A história é inspirada em uma situação real, mas será que o autor Walcyr Carrasco fará a herdeira descobrir a verdade?

O que acontece com Petra e Luigi em Terra e Paixão?

Pelo andamento da trama e o que é mostrado nos resumos de Terra e Paixão, Luigi enganará a namorada e sua família por um bom tempo. Com lábia, o vigarista conquistará até um cargo de corretor de grãos, ganhando um cargo na cooperativa presidida por Tadeu (Cláudio Gabriel).

Ainda não foi revelado se ele será desmascarado, mas se autor conduzir o personagem como aconteceu na vida real, o final o desenrolar da trama será polêmica. Acontece que o papel do italiano foi inspirado em Simon Leviev, o famoso "Golpista do Tinder". Por isso, se Carrasco resolver seguir os moldes da vida real, os planos de Luigi podem ficar em perigo na novela.

Apesar de Luigi não ser uma adaptação de Simon, nas redes sociais o público tem relacionado bastante a história da novela com o documentário da Netflix. Até o próprio ator citou O Golpista do Tinder como um bom alerta para o perigo dos encontros virtuais no mundo real - durante coletiva de imprensa antes da estreia da novela.

Para quem não conhece a história de Simon Leviev - que antes de trocar de nome se chamava Shimon Yehuda Hayut - o israelense se passava por um magnata do ramo de diamantes e enganava mulheres que conheceu pela internet, o que resultou em golpes de milhões de dólares.

A situação veio à tona pela primeira vez em 2019, com uma reportagem do jornal norueguês VG, que mostrou a história de três mulheres que sofreram golpes do criminoso. Depois, a história foi alvo de um documentário lançado em 2022 na Netflix.

Ainda está muito cedo para determinar qual será a trajetória de Luigi em Terra e Paixão. E se tratando de uma obra aberta, o autor Walcyr Carrasco pode escolher diversos caminhos distintos para o golpista italiano dependendo das reações do público em relação ao personagem. Porém, é possível que o rapaz interpretada por Rainer Cadete tenha uma redenção.

Isso pode acontecer porque já foi revelado pela emissora que o golpista ficará muito próximo de Petra e com a convivência será uma figura importante na luta da menina contra a dependência química. Tudo irá começar quando o pai da jovem, Antônio (Tony Ramos), pedir que o italiano ajude a garota a ficar livre do vício em remédios.

De olho na grana do fazendeiro, ele começará a cuidar da menina para tentar cumprir o trato com o sogro. No entanto, acabará de fato próximo da namorada. Apesar de mostrar flashes de um possível bom coração, o golpista ainda fará muita coisa errada e trairá Petra com Gladys, papel de Leona Cavalli. A mulher é casada com Tadeu, é mãe de Graça (Agatha Moreira), e conhecerá o bonitão pela internet.

Ela ficará apaixonada e desejará largar tudo para ficar com ele, mas terá medo de abandonar o casamento tradicional para se jogar no romance. Por conta de seus sentimentos, ela será alvo fácil para o golpista e dará suas joias para que Luigi possa encher a conta bancária.

