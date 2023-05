Luigi faz nova vítima em Terra e Paixão; saiba quem

Italiano irá se envolver com a mãe de sua namorada

Luigi vai continuar aplicando golpes em mulheres ricas de Terra e Paixão. Depois de enganar Petra (Debora Ozório) e Gladys, o pilantra terá um caso com Irene, sua própria sogra, com quem se unirá para roubar a fortuna de Antônio.

O que acontece com Luigi em Terra e Paixão?

A próxima mulher que será seduzida por Luigi em Terra e Paixão será Irene, mãe de Petra. As cenas devem ir ao ar somente após a morte de Daniel, conforme adiantado pelo jornalista Daniel César, do Na Telinha.

Mais adiante na trama, Irene e Antônio ficarão cada vez mais distantes. Sem receber atenção do marido, a mãe de Petra cederá aos encantos de Luigi e, sem pensar duas vezes, vai manter um caso com o namorado da filha.

A morte do filho da madame também acarretará em uma mudança drástica no comportamento da personagem de Glória Pires. Ela e o italiano vão se unir para tomar a fortuna de Antônio e de Caio (Cauã Reymond).

O fazendeiro, no entanto, vai flagrar a esposa e o genro na cama e a expulsará de casa. Sem ter para onde ir, Irene vai jurar vingança contra o ex-marido.

Enquanto o caso entre Irene e Luigi não começa, o público segue acompanhando o “romance” do italiano com Petra, que ainda não desconfia de nada. Ele também vai se aproveitar de Gladys (Leona Cavalli) e começará a extorquir joias da diretora da escola.

Apesar de Anely (Tatá Werneck) ter descoberto a verdade sobre o italiano, ainda não se sabe quando Luigi será desmascarado em Terra e Paixão.

Veja: Por que o casamento da Petra foi anulado em Terra e Paixão?

Antônio se apaixona por Aline

O caso entre Luigi e Irene ainda vai causar mais uma reviravolta em Terra e Paixão. Antônio vai ficar na fossa depois de ser traído pela esposa, o que fará com ele passe a prestar atenção em Aline (Bárbara Reis) de uma forma diferente.

O fazendeiro vai se apaixonar pela moça depois de tanto persegui-la por causa de suas terras, disputando a atenção da protagonista com Caio e Jonatas (Paulo Lessa).

A essa altura da trama, Aline já estará envolvida com Caio, mas o relacionamento dos dois vai desandar após o primogênito se sentir culpado pelo acidente que matou Daniel – o advogado sairá de carro, acelerando pela estrada, e colidirá com uma árvore. Isso acontece após ele ter uma briga com o irmão motivada pelo fato de ambos estarem apaixonados pela viúva de Samuel (Ítalo Martins).

Veja: Caio ou Daniel: Aline deve ficar com quem em Terra e Paixão?

Luigi é mesmo italiano?

Outra dúvida que surge na história de Luigi é se o rapaz de fato é italiano ou se até mesmo sua nacionalidade é uma farsa para enganar mulheres. Até agora, foram exibidas algumas cenas do rapaz falando sozinho com seu sotaque, um indicativo que de fato o golpista é estrangeiro.

Ainda há muitos mistérios sobre o rapaz, que chegou no Brasil em um jatinho – ainda não foi explicado como ele conseguiu isso, já que é pobre. Também foi mostrado que ele conversava com alguém dentro da aeronave, mas a identidade da pessoa não foi revelada.

Outro segredo que ainda será revelado ao longo da novela é por que o casamento de Petra foi anulado e o motivo disso ser uma grande vergonha para a família La Selva.

Terra e Paixão fica no ar até janeiro de 2024. A trama de Walcyr Carrasco será substituída pelo remake de Renascer, escrita originalmente por Benedito Ruy Barbosa, que será adaptada por Bruno Luperi, neto do autor da trama da década de 90.