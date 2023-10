Luísa Sonza surge beijando mulher; conheça Mariana Maciel

A fila andou para Luísa Sonza! Após revelar em rede nacional o término de seu relacionamento com Chico Moedas, a cantora já está novamente se aventurando no mundo dos solteiros. Luísa Sonza foi vista beijando uma mulher em uma balada no fim de semana e o público já está morrendo de curiosidade para descobrir quem é o novo affair.

Quem é a mulher que Luísa Sonza beijou em vídeo?

A dançarina Mariana Maciel é a mulher que aparece beijando Luísa Sonza no vídeo que vem circulando nas redes sociais. A informação foi revelada em primeira mão pelo jornalista Leo Dias e é possível perceber que se trata mesmo de Mariana na gravação por conta das fotos que a artista publicou nas redes sociais, em que mostrou que estava vestida com a mesma regada branca e touca escura que o público conseguiu conferir no trecho divulgado.

Se engana quem pensa que Mariana Maciel conheceu Luísa Sonza na balada em que as duas foram vistas se beijando, pois a garota trabalha para a loira. A dançarina faz parte do grupo de bailarinos da cantora e já teve projetos com outros nomes de destaque da música nacional, como Ludmilla, MC Kevinho, Vitão, Dennis Dj e vários outros.

Além disso, ela é coreógrafa e professora de dança, ministrando aulas em workshops como Rio Dance Lab, Dance Movement, Fresh Tour, Conexão Rua Rio, entre outros. Seu estilo varia entre o Hip Hop, Jazz funk, Dancehall, House e Vogue.

Segundo informações do perfil da artista, Mariana natural do Rio de Janeiro, mas mora atualmente em São Paulo agora que trabalha com Luísa Sonza. Elas são parceiras de equipe desde 2022, quando a dançarina fez parte da apresentação da loira no Rock in Rio 2022 e em seguida esteve na turnê O Conto dos Dois Mundos.

Luísa Sonza não comentou sobre o vídeo dela e Mariana se beijando até o momento. Mariana também não fez comentários, mas publicou nos stories fotos da ida a balada em que as duas foram vistas. Em uma das fotos, ela aparece ao lado da cantora. Nas publicações seguintes, a dançarina mostra fotos e vídeos com amigos e também divulga seu trabalho.

