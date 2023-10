Entrevista com Luísa Sonza no Fantástico é hoje? Veja quando vai passar e horário - Foto: Reprodução/Divulgação/Pam Martins

A entrevista de Luísa Sonza no Fantástico é hoje? Veja horário

A entrevista de Luísa Sonza no Fantástico é hoje? Veja horário

Uma das cantoras mais comentadas do momento, Luísa Sonza cedeu entrevista ao Fantástico para falar sobre o novo ponto da carreira e também assuntos pessoais. Algumas informações vazadas sobre o papo que a loira teve com a jornalista Poliana Abritta causaram alvoroço na web e muita gente está ansiosa para assistir o conteúdo completo. Mas quando é a entrevista de Luísa Sonza no Fantástico? Gravação vai ao ar ainda em outubro.

Quando é a entrevista de Luísa Sonza no Fantástico?

A entrevista de Luísa Sonza no Fantástico está prevista para ir ao ar no dia 29 de outubro, segundo apuração de Gabriel Vaquer, da Folha de São Paulo. O Jornal DCI entrou em contato com a assessoria da TV Globo para ter confirmação da data, mas ainda não obteve resposta.

A cantora Luísa Sonza gravou sua entrevista para o Fantástico com a apresentadora Poliana Abritta na última quarta-feira, 11 de outubro, e o assunto virou pauta nas redes sociais depois que o programa Fofocalizando do SBT disse que a loira teria abandonado a filmagem após ser questionada sobre o processo de danos morais e acusação de racismo que respondeu na justiça. Pouco depois, a Globo negou em nota à imprensa que a famosa tenha abandonado a entrevista, o que foi confirmado com um vídeo vazado na web alguns dias mais tarde.

No sábado, 14, o jornalista Ricardo Souza, do TV Pop, divulgou em primeira mão o trecho da entrevista em que a famosa é questionada por Poliana sobre o assunto. Ela não deixou o bate papo de fato, porém, foi breve sobre a situação. A cantora disse que o tema é delicado, envolve outra pessoa e que fala de maneira mais clara sobre o assunto em seu documentário, que ainda não foi lançado. O vídeo depois saiu do ar, mas ainda pode ser encontrado em algumas poucas contas nas redes sociais.

Outro assunto que espera-se que Luísa Sonza comente na entrevista ao Fantástico é sua relação com Chico Veiga, investidor conhecido como Chico Moedas. O casal teve um romance de poucos meses e em setembro a famosa contou ao vivo no programa Mais Você que foi traída pelo ex-namorado, a quem dedicou o hit Chico, de seu novo álbum Escândalo Íntimo, que também deve ser citado no programa da Globo.

O horário habitual do Fantástico é às 20h30, sempre após o Caldeirão do Huck. O programa da TV Globo é exibido apenas aos domingos e já completou 50 anos no ar. Para assistir ao vivo a exibição, é só conectar na emissora por meio de um aparelho de televisão. Na preferência por um celular ou outro dispositivo, é possível assistir na Globoplay, que permite que usuários gratuitos da plataforma streaming acompanhem a programação do canal em tempo real.

Relacionado - Luísa Sonza faz nova versão de Chico sem o nome do ex

Qual é o processo contra Luísa Sonza?

O assunto que polemizou durante a entrevista para o Fantástico e deixou o nome de Luísa Sonza em destaque nos últimos dias existe já algum tempo. Em 2022, foi revelado que a cantora foi alvo de uma denúncia de racismo por uma situação que ocorreu em 2018.

Após o caso ir parar na internet, Luíza publicou uma retratação nas redes sociais e falou sobre o caso: "eu reconheço que a maneira com que me dirigi a Sra. Isabel traduziu um ato de reprodução do racismo estrutural, o que de maneira nenhuma foi a minha intenção".

A advogada Isabel Macedo de Jesus acusou Luísa Sonza de a tratado com discriminação durante um show em Fernando de Noronha, quando foi confundida pela cantora com uma funcionária do local. A artista teria pedido um copo de água para a jurista.

Depois da polêmica, o caso voltou a ser assunto em setembro de 2023, quando a advogada Isabel Macedo revelou nas redes sociais que o caso foi encerrado depois de ser realizado um acordo de indenização por danos morais . O valor pago pela artista não foi revelado.

Leia também - Relembre: Quem já apresentou o Fantástico em 50 anos de história