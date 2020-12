Maisa Silva cria agência de influência e marketing aos 18 anos

Além de apresentadora e atriz, Maisa Silva é empresária. Com apenas 18 anos, sua empresa, a Mudah, já atendeu alguns famosos, em que o objetivo é de unir artistas com marcas.

A empresa de marketing já gerenciou alguns trabalhos de Celso Portiolli, Tiago Abravanel e Priscilla Alcântara. Além disso, a agência geriu todos os trabalhos da própria Maisa.

Questionada sobre a criação da empresa, ela explicou que sentiu a necessidade de ter uma conexão entre os artistas e áreas de marketing, publicidade e influência. “Começamos a Mudah depois de observar a lacuna que vimos no relacionamento entre artistas e agências”, disse a famosa ao Meio & Mensagem.

Como funciona a agência de Maisa

Fora os artistas, a empresa atende os influenciadores de forma independente. O sócio, Guilherme Oliveira, diz que pretende repetir a fórmula de sucesso das relações comerciais de Maisa, com os clientes. “Faz parte da nossa cultura facilitar as coisas e tornar as negociações mais práticas, tanto para o anunciante, agência e, também, para o influenciador”, conta.

Apresentadora deixa SBT

Maisa anunciou sua saída do SBT em outubro e pegou o público de surpresa. Após 13 anos na emissora, ela que tinha um programa de apenas 2 anos, contou sobre sua demissão, em um vídeo no Youtube.

Em seu canal, ela esclareceu os motivos de sua saída e afirmou que estava investindo em projetos pessoais.

Em nota, o SBT falou sobre a saída de uma das estrelas da casa. “O SBT informa que, após 13 anos de emissora, a apresentadora Maisa comunicou a emissora sobre a não renovação de seu contrato, que vence em Outubro. Foi uma decisão muito difícil, mas a apresentadora sai pela porta da frente e com imensa gratidão a toda a família Abravanel e todos os profissionais que participaram de sua jornada durante esse período onde cresceu e se desenvolveu como artista, apresentadora e influenciadora.”

“A decisão foi tomada por conta de novos projetos pessoais e profissionais que Maisa tem vontade de fazer. Sua parceria com a emissora continua através do Teleton e participações especiais nos programas da casa, como Programa Silvio Santos, Domingo Legal, projetos digitais, entre outros. Será o início de um novo ciclo na vida de Maisa. A diretoria e todos os colegas do SBT desejam à apresentadora ainda mais sucesso e realizações em seus novos caminhos.”

