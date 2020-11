Marília Mendonça e Murilo Huff reatam namoro após 4 meses separados

Marília Mendonça e Murilo Huff decidiram reatar o namoro após quatro meses longe um do outro. Os cantores sertanejos, são pais de Léo, de 11 meses. A notícia foi dada pela colunista Fábia Oliveira, do jornal ‘O Dia’, e confirmada pela assessoria de imprensa da cantora para a ‘Quem’.

A rainha da sofrência e o cantor sertanejo se separaram em julho deste ano, após dois anos de relação. Na época, eles chegaram até parar de se seguir em redes sociais e fãs especularam traição, por parte do cantor. Logo após o término, Marília Mendonça fez um desabafo através da sua rede social oficial.

“Que fique claro que meu término com o Murilo não teve nada a ver com ciúmes, nada a ver com traição. Se eu parei de seguir ele, é porque dói ver a pessoa o tempo inteiro. As pessoas têm sentimentos, é isso que vocês tem que lembrar! Nós temos um filho, Murilo vem ver o filho quando ele quer, ele é um ótimo pai. Vocês precisam respeitar esse momento”, disse Marília após o término com Huff.

Durante uma bate papo com os fãs no Instagram, Marília Mendonça disse se perdoaria uma traição algum dia. “Já passei muito por isso. Minha mãe também já teve problema com isso. Temos que pensar que a pessoa que vai entrar na sua vida agora não tem culpa disso. Tem que ver um meio termo em respeito a suas dores e a pessoa”, disse, que ainda completou falando sobre relacionamento tóxico.

Ela disse nos Stories da rede social: “Não acredito nessa mudança. Perdoaria de boa, mas não continuaria com a pessoa. Eu ia ficar lembrando o tempo inteiro e não ia ter mais relacionamento.”

Web reage com a volta de Marília Mendonça e Murilo

Antes da volta, os cantores surpreenderam os fãs ao aparecer juntos, bebendo. Depois de ter voltado a seguir Murilo nas redes, a cantora resolveu se encontrar para comemorar o dia dos pais. A cena repercutiu na web, e fãs até acharam que eles tinham se reconciliado. Mas, tudo não passou de uma amizade. Na época, os dois se manifestaram sobre o assunto e a cantora ressaltou que ele era seu ex na foto, que havia sido publicada no Twitter.

Ainda segundo informações da colunista, os dois tiveram uma conversa séria na semana passada e decidiram voltar com tudo de uma forma mais discreta. Na web, diversos internautas comemoraram a notícia da volta de Marília Mendonça com Murilo.

