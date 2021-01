Mayra Cardi chora e apoia a influencer Pétala Barreiros

A empresária Mayra Cardi, de 37 anos, foi uma das poucas famosas que se manifestou sobre o caso da influencer Pétala Barreiros. Após a blogueira revelar supostos abusos do ex-marido, o empresário Marcos Araújo, a coach se comoveu.

Mayra Cardi defende Pétala Barreiros

Neste ano, Mayra Cardi passou por uma separação. Durante o relacionamento, ela alegou que sofreu abuso psicológico do ex, e por isso, se identificou com a história de Pétala.

“Relacionamento abusivo é uma coisa muito séria. Existem níveis de relacionamento abusivo, níveis de relacionamento abusivo psicológicos, físicos, o dela especificamente é todo tipo de relacionamento abusivo que existe”, começou Mayra.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Ela relembrou o que passou, e se identificou com a história de Pétala. “Por isso estou sofrendo tanto, porque imagino o que essa mulher [Pétala] está vivendo com um bebê que acabou de nascer tem 30 dias, ela não está conseguindo nem viver o puerpério dela. Enfim, eu queria muito que vocês fizessem barulho, que vocês apoiassem para que esse cara que é só dinheiro fosse responsável. Talvez tenha tempo para ele virar gente”, disse a coach.

Mayra Cardi ainda disse que acredita na mudança das pessoas: “Você [Marcos Araújo] tem um longo caminho pela frente. Sempre há tempo para mudar. Mas para mudar a gente precisa primeiro reconhecer o erro. Comece reconhecendo seu erro e pedindo desculpa, desculpa para você mesmo, para os seus filhos, para essa mulher, para essa menina que você destruiu a vida, a dela e a sua”.

Pétala diz que a relação abusiva começou quando ela tinha 14 anos

A influencer viveu dos 14 até esse ano com o empresário, mas que apenas depois da separação percebeu que teve um relacionamento abusivo, assim como Mayra Cardi.

Como eu disse quando a gente tem 14 anos a gente acha que é dono do mundo, a gente acha que está certo e que nossos pais que estão totalmente errados, minha mãe sempre foi muito rigorosa em casa, mas isso não me impediu que eu mentisse para ela e eu me arrependo muito disso”, disse ela.

Pétala teve dois filhos com Marcos, o mais velho, Lorenzo e Lucas.Enquanto fazia uma exposição sobre o ex, ela disse que o empresário não se prontificou a conhecer o filho de apenas 1 mês.

“Não perguntou sobre o Lucas e também não vou mentir sobre isso. É uma responsabilidade que eu gostaria que ele assumisse, são filhos dele. Ele não veio ver as crianças no Natal”, disse ela.