Mc Kevin é internado em UTI após sofrer acidente de carro

Mc Kevin sofreu um acidente de carro na madrugada desta sexta-feira (4) e foi internado. Apesar de ir para a UTI, segundo o portal ‘Quem’, a equipe do cantor informou que o funkeiro está estável.

Mc Kevin sofre acidente de carro

Dono do hit “Cavalo de Tróia”, Mc Kevin foi internado na UTI do Hospital Vitória, que fica em São Paulo, por conta de um acidente de carro na madrugada de sexta-feira (4). De acordo com a “Quem”, a equipe do Mc confirmou o acidente, mas afirmou que o músico esta estável.

“Informamos ao público que o Mc Kevin sofreu acidente nesta madrugada e está hospitalizado. Até o presente momento, temos informações de que seu quadro de saúde se encontra estável. Ele está fazendo os exames necessários e estamos aguardando mais notícias”, disse a equipe de Kevin ao portal.

O que aconteceu?

Segundo o portal UOL, a equipe do cantor informou que Mc Kevin está consciente e em repouso. Ainda segundo a o portal e a equipe do funkeiro, o acidente aconteceu após o dono do hit “Veracruz” sair de uma casa noturna.

No Instagram oficial do cantor, foi publicada uma foto de Mc Kevin em uma cama de hospital, com faixas em volta do braço direito e a perna esquerda. Na legenda, foi escrito: “gratidão pelas palavras de apoio família amigos e fãs. Estou bem, logo mais tenho alta”.

Nos comentários, fãs e amigos do Mc escreveram mensagens de apoio ao cantor. “Irmão tô orando por você, se recupera e tenha juízo”, disse Mc Kapela. “Essa noite eu orei por você irmão”, escreveu o apresentador Yudi Tamashiro. O ator norte-americano Marlon Wayans, estrela de sucessos como “As branquelas” e “O pequenino”, também comentou na foto publicada por MC Kevin.

https://www.instagram.com/p/CIY33BRngt7/