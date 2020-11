Oração da noite para um sono tranquilo todos os dias

Terminar o dia com uma oração da noite é uma ótima maneira de se livrar do estresse e encontrar paz antes de adormecer. Não importa o que você enfrentou hoje, falar com Deus por meio de uma oração noturna renovará sua fé e o ajudará a experimentar o verdadeiro descanso. A oração da noite também podem ajudar a refletir sobre todos os eventos ao longo do dia e as maneiras como Deus esteve presente com você.

Faça essa essas orações na hora de dormir com seus filhos, cônjuge e amigos para que eles também possam adormecer sentindo-se abençoados e gratos! Deus está querendo e esperando para lhe dar paz e conforto durante a noite!

Aprenda a reza de São Sebastião para quebrar o mal

Oração da noite para um doce sono

Pai Celestial, que dá descanso a Seus filhos – você lavará sobre mim uma paz que excede todo o entendimento quando eu me deitar para dormir esta noite? Peço que alivie a carga dos fardos que estou carregando. Meu desejo é ser uma mãe, esposa e amiga eficaz e sei que minha atitude, nível de energia e vida espiritual não serão suficientes para fazer isso se eu não tiver o profundo descanso espiritual que Você anseia me dar. Sê misericordioso, ó Senhor, e dá um sono tranquilo ao Teu filho. Em Nome de Jesus, Amém.

Oração da noite para um coração ansioso

Querido Senhor, por favor, ajude-me a confiar em Você e me capacite através do Seu Espírito para impedir que minhas emoções me dominem. Quero parar de me preocupar com o que pode acontecer e focar no que já aconteceu, lembrando e louvando Você por Sua fidelidade em minha vida. Em Nome de Jesus, Amém.

Para uma boa noite de sono

Conceda-me uma boa noite de sono esta noite, Deus, para que eu possa acordar revigorado e pronto para começar mais um dia de amor por você. Obrigado novamente por bênçãos tão imerecidas e numerosas demais para contar. Amo ser seu filho e anseio pela palavra “fiel” para descrever meu serviço a você, todos os dias de cada ano. Quando eu acordar de manhã, que seja com um sorriso alegre, não com um espírito rabugento. Que sua proteção e sua presença banhem este lugar de paz e segurança contra o inimigo. Boa noite, Senhor. Em nome de Jesus, Amém.

Oração da noite, antes de ir para a cama

Pai, obrigado por me manter unido hoje. Eu precisava de você e você estava lá para mim. Obrigado por cada pedaço de amor, misericórdia e graça que me foi mostrado, embora eu não o merecesse. Obrigado por sua fidelidade mesmo em meu sofrimento. Só para você seja a glória. Amém

Oração depois de um dia difícil

Pai, mal consigo levantar os olhos para você. Tudo o que posso fazer é gritar por ajuda. Por favor, estenda sua graça para mim neste dia. Ajude-me a ver que você está nisso e que está comigo. Ajude-me a lembrar que você não está surpreso ou pego de surpresa pelos acontecimentos deste dia. Perdoe-me por meus medos sobre este dia.

Perdoe-me por ter reclamado e murmurado sobre o quão difícil foi este dia. Perdoe-me por esquecer que você está comigo. Perdoe-me por esquecer quem eu sou por causa do que seu Filho, Jesus Cristo, fez. Perdoe-me por não lembrar das gloriosas verdades e riquezas que tenho por causa do evangelho. Pai, ouça minha oração. Conceda-me a esperança do evangelho em meio a este dia difícil. Ajude-me a me agarrar à sua graça, sabedoria e força.

