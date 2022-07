Novelas que Mel Maia fez: relembre a carreira da atriz

Relembre as novelas que Mel Maia fez - Foto: Instagram/@melissamelmaia

Entre as novelas que Mel Maia fez, estão Avenida Brasil (2012), Joia Rara (2013), A Dona do Pedaço (2019), entre outras. A atriz, hoje com 18 anos, foi lançada ao estrelado ao interpretar Rita na trama de João Emanuel Carneiro ainda criança. Neste ano, ela assinou contrato com a Netflix.

Avenida Brasil (2012) está entre as novelas que Mel Maia fez

A trama escrita por João Emanuel Carneiro foi a primeira entre as novelas que Mel Maia fez. Ela participou apenas da primeira fase do folhetim, no qual interpretou a versão criança de Rita, que depois passa a se chamar Nina. Na época, ela tinha apenas 8 anos.

A participação na novela lhe rendeu muitos elogios e fama, além de prêmios. Em 2013, ela foi indicada na categoria Revelação do Ano no Troféu Imprensa.

Joia Rara (2013)

Depois do sucesso em Avenida Brasil, Mel Maia protagonizou Joia Rara (2013), novela das 18h da Globo. Ela interpretou Pérola, filha do milionário Franz Hauser (Bruno Gagliasso) e da mocinha pobre e batalhadora Amélia Fonseca (Bianca Bin).

A menina não é qualquer criança: ela é a reencarnação de Ananda (Nelson Xavier), um líder espiritual budista. Sua missão na Terra é ensinar as pessoas a amar incondicionalmente. Na época, ela tinha 9 anos.

Além do Tempo (2015) está entre as novelas que Mel Maia fez

Depois, foi a vez de Mel Maia estrelar Além do Tempo, outra novela das 18h da Globo, aos 11 anos. Ela interpretou Felícia, sobrinha de Massimo (Luís Melo). É uma menina de personalidade sapeca, além de ser indisciplinada.

O homem também é tio de Bianca (Flora Diegues) – ele faz todas as vontades das garotas e as protege de pretendentes malandros.

Liberdade, Liberdade (2016)

Liberdade, Liberdade também está entre as novelas que Mel Maia fez. A trama foi um folhetim das onze, exibido em 2016 pela Globo. A atriz interpretou a versão jovem de Joaquina, aos 12 anos, protagonista da trama, que depois foi vivida por Andreia Horta.

Ela é filha de Tiradentes (Thiago Lacerda) e Antônia (Leticia Sabatella) e testemunha o enforcamento do pai. Depois do grande trauma, ela é levada por Raposo (Dalton Vigh) para Portugal, que a cria como se fosse sua filha e muda o nome dela para Rosa, para esconder sua verdadeira identidade. Depois de adulta, ela volta para o Brasil e envolve-se com a luta pela independência.

Deus Salve o Rei (2018) está entre as novelas que Mel Maia fez

Dois anos depois, aos 14, a atriz esteve em Deus Salve o Rei, interpretando Agnes. Sua personagem é uma bruxinha, caçula entre as feiticeiras da trama.

Sua personagem era a melhor amiga de Selena (Marina Moschen) e as duas eram inseparáveis. Ao longo da história, é mostrado que Agnes conseguia ler pensamentos de outras pessoas. Já Selena tem um relação muito próxima da natureza e consegue fazer chover quando está triste.

A Dona do Pedaço (2019)

A última entre as novelas que Mel Maia fez foi A Dona do Pedaço, em 2019, folhetim de grande sucesso exibido no horário das 21h.

Na trama, ela interpreta a adolescente sensível Cássia, filha de Agno (Malvino Salvador) e Lyris (Deborah Evelyn). A jovem foi bastante elogiada por sua atuação, que trouxe sua personagem em conflito com o distanciamento dos pais – principalmente quando seu pai começa a se afastar. Ela tinha 15 anos de idade.

Sem Filtro, da Netflix

Em maio deste ano, a atriz anunciou o contrato com a Netflix e a escalação para a série de comédia chamada Sem Filtro, que deve chegar na plataforma de streaming em 2023. Ademara, Thamirys Borsan, Luisa Perissé, Pedro Ottoni, Flavia Reis e Orã Figueiredo também estão no elenco.

A trama vai girar em torno de Marcely (Ademara), uma jovem que tranca a universidade para se tornar influenciadora digital. A personagem vai fazer sucesso na internet, mas não vai ficar livres das confusões e polêmicas que o mundo digital proporciona.

