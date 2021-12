Mila Moreira novelas: relembre a trajetória da atriz

A atriz Mila Moreira, 75 anos, faleceu nesta segunda-feira, dia 06 de dezembro. A artista estava internada em um hospital no Rio de Janeiro, mas a causa da morte ainda não foi divulgada. Mila Moreira fez parte do elenco de mais de 30 novelas; relembre.

Novelas de Mila Moreira

Mila Moreira começou sua carreira como modelo aos 14 anos de idade, na cidade de São Paulo. A moça ficou famosa e foi convidada para ser jurada no programa do Chacrinha. Ali, além da beleza, a desenvoltura da paulistana chamou atenção, e logo foi parar nas novelas. Seu primeiro papel foi aos 30 anos, no sucesso ‘Marrom Glacê”, de Cassiano Gabus Mendes.

Depois de Marrom Glacê, as portas da dramaturgia se abriram para Mila Moreira e a jovem seguiu com um papel em outra Plumas & Paetês, obra de Cassiano Gabus Mendes em parceria com Silvio de Abre. Neste folhetim de 1980, ela interpretou Dorinha, uma modelo e auxiliar de agência apaixonada por Zequinha (Heraldo Correa).

Depois disso, a carreira de Mila Moreira só cresceu no mundo das novelas, ela esteve em outros sucessos como: Elas por Elas (1982), Vale Tudo (1988), Meu Bem, Meu Mal (1990 – 1991), Anjo Mau (1997) e A Indomada (1997). Nos anos 2000 a 2010, ela também deu as caras em outras produções da Globo, Paraíso Tropical (2007), Ciranda de Pedra (2008), Viver a Vida (2009), Tititi (2010), entre outros.

O último trabalho de Mila Moreira nas telinhas foi na novela A Lei do Amor, exibida de 2016 a 2017.

