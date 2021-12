Uma das maiores produtoras de telenovelas do mundo, a emissora da família Marinho começou sua produção de folhetins em 1965, ano em que foi fundada, e nunca parou. Mas você sabe qual foi a primeira novela da Globo?

Qual foi a primeira novela da Globo?

A primeira novela da Rede Glbo foi Ilusões Perdidas, que estreou no dia 26 de abril de 1965 e ficou no ar até 30 de julho do mesmo ano. No total, foram exibidos 56 capítulos.

A autoria da primeira novela da TV Globo ficou nas mãos de Enia Petri e a direção foi de Líbero Miguel e Sérgio Brito. Em São Paulo, o folhetim era exibido na faixa das 21h, já no Rio de Janeiro começou a ser transmitida às 19h30 e depois passou para a faixa das 22h após cerca de 1 mês no ar.

O protagonista era dos atores Reginaldo Faria, Osmar Prado e Leila Diniz. Reginaldo e Leila interpretavam o par romântica da trama, enquanto Osmar era o irmão da personagem de Diniz. Também estiveram no elenco Emiliano Queiroz, Joana Duarte, Marcos Granado, Míriam Pires, Norma Blum, Sebastião Vasconcellos, Aldo Mayo, Monah Delacy, Rosita Tomaz Lopes e Ítalo Rossi.

Segundo Nilson Xavier, autor do livro Almanaque da Telenovela Brasileira, poucos registros desta primeira novela da TV Globo existem ainda hoje, por dois motivos: o primeiro é uma prática comum da época, a de reutilizar fitas e assim ter os arquivos anterior apagados. O segundo motivo é um dos incêndios que aconteceram na emissora e resultou na perda de parte do acervo.

Quantos folhetins a Globo já fez?

Segundo o levantamento feito pelo Memória Globo, nestes 57 anos de história, a TV Globo já produziu e exibiu 321 novelas. Esse número já inclui as atuais produções das faixas das 18, 19h e 21h, Nos Tempos do Imperador, Quanto Mais Vida Melhor e Um Lugar ao Sol.

Os dados contabilizaram produções lançadas desde a primeira novela da Globo, Ilusões Perdidas, até as atrações que estão no ar em 2021, ou seja, o que ainda está em produção para o ano de 2022, como Além da Ilusão, Cara e Coragem e Pantanal , não estão inclusas nesta lista.