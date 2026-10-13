Morre Netinho, cantor que marcou o axé com o sucesso Milla

O axé music perdeu um de seus nomes conhecidos nesta terça-feira, 13 de outubro de 2026. O cantor Netinho morreu aos 60 anos, conforme comunicado divulgado por sua equipe nas redes sociais. O artista enfrentava um linfoma não Hodgkin do tipo B e, nos últimos meses, compartilhava com o público informações sobre o tratamento.

De acordo com a nota publicada pela equipe, o quadro de saúde do cantor se agravou durante o tratamento e evoluiu para falência renal e disfunção múltipla de órgãos. Apesar da gravidade da situação, ele teria mantido uma postura positiva nos últimos dias de vida.

Carreira de Netinho

Lançada nos anos 1990, a música “Mila” tornou-se uma das principais marcas da carreira de Netinho. A canção conquistou espaço nas rádios, nos shows e nas festas populares, ajudando a consolidar o nome do artista entre os representantes do axé music.

Com uma melodia contagiante e um refrão facilmente reconhecido pelo público, a faixa permaneceu associada ao repertório festivo da música brasileira. Mesmo décadas depois de seu lançamento, “Mila” continuou presente em lembranças de carnavais e apresentações dedicadas aos grandes sucessos do gênero.

A trajetória de Netinho se confunde com um período de grande projeção nacional do axé, quando artistas da Bahia ganharam espaço nas paradas musicais e transformaram os trios elétricos em um dos símbolos mais conhecidos do Carnaval brasileiro.

O cantor conquistou admiradores com apresentações marcadas pela animação e pela proximidade com o público. Sua identidade musical ajudou a manter viva a conexão entre a música baiana e os foliões de diferentes gerações.

Cantor enfrentava um linfoma não Hodgkin

Nos últimos meses, Netinho tornou público o diagnóstico de linfoma não Hodgkin do tipo B, um câncer que afeta o sistema linfático. Durante esse período, o artista dividiu com os fãs informações sobre sua saúde e o tratamento.

Segundo o comunicado divulgado após sua morte, as complicações clínicas evoluíram para falência renal e disfunção múltipla de órgãos. A equipe também relatou que o cantor demonstrava serenidade diante da situação e expressava gratidão pela trajetória que havia construído.

A nota de despedida destacou o talento, a sensibilidade e a capacidade de comunicação do artista, além de ressaltar a marca deixada por sua voz e por sua relação com o público.

O velório e a cremação serão realizados de maneira reservada, conforme o desejo manifestado pelo próprio cantor. A cerimônia será restrita aos familiares e amigos próximos, sem a presença de fãs.

Em comunicado, a equipe pediu respeito à privacidade dos parentes e das pessoas próximas durante o período de despedida. Também agradeceu pelas manifestações de carinho e solidariedade recebidas após o anúncio.