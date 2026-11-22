A cantora Maria Gadú mantém a vida amorosa longe dos holofotes, mas seu relacionamento com uma artista plástica ganhou atenção ao longo dos últimos anos. A cantora, que já foi casada anteriormente, construiu uma família e vive uma relação marcada pela discrição.

Conheça a esposa de Maria Gadú

Maria Gadú, de 39 anos, é casada com Ana Paula Popi, artista plástica e multimídia. O casal está junto desde 2021e em outubro de 2023 oficializaram a união. O relacionamento começou depois do fim do casamento da cantora com Lua Leça, com quem esteve por aproximadamente oito anos.

Apesar de serem figuras conhecidas, elas mantêm a relação longe da exposição excessiva. O casal costuma compartilhar poucas imagens da vida pessoal e preserva a intimidade da família, especialmente da filha Alice.

A menina nasceu em janeiro de 2023 e foi gestada por Vanessa Corrêa, irmã de Maria Gadú. A cantora já explicou que a chegada da criança mudou sua rotina e sua relação com os sentimentos, além de influenciar sua maneira de compor. Em entrevista à Veja São Paulo, Gadú falou sobre a maternidade e a transformação provocada pela chegada da filha. “A chegada de uma criança é uma coisa muito espetacular, porque ela é uma força motriz que tira as coisas do lugar.”

A família é formada por Maria Gadú, Ana Paula Popi e Vanessa Corrêa, que participou da gestação de Alice. A cantora também já relatou que a maternidade trouxe um senso maior de estabilidade e mudou sua forma de escrever, pensar e amar.

Em janeiro de 2026, Alice completou três anos. Na homenagem publicada pela cantora, ela descreveu a menina como inteligente, bem-humorada, doce e decidida, além de demonstrar o carinho pela filha.

Quem foram as namoradas de Maria Gadú?

Gadú teve relacionamentos que ganharam repercussão ao longo de sua trajetória, embora sempre tenha preservado boa parte da vida íntima. Entre os nomes conhecidos estão Lua Leça, Ana Paula Popi e Luiza Possi.

– Lua Leça: fotógrafa, foi casada com Maria Gadú. O relacionamento durou cerca de oito anos, e as duas oficializaram a união em 2017. A separação aconteceu entre o fim de 2019 e o início de 2020, encerrando uma das relações mais conhecidas da cantora.

– Ana Paula Popi: atual esposa da cantora. As duas começaram a namorar em 2021, oficializaram a união em outubro de 2023 e são mães de Alice.

– Luiza Possi: o relacionamento entre as cantoras veio a público em novembro de 2025, quando Maria Gadú afirmou que as duas haviam namorado. O romance, até então, não havia sido confirmado publicamente e era negado por Possi.

– Deborah Secco: a atriz já foi apontada pela imprensa como possível affair de Maria Gadú, mas o suposto envolvimento não teve confirmação pública das duas, portanto deve ser tratado como rumor.