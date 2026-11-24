Sandy e Junior anunciam shows para 2027: datas e onde serão
Sandy e Junior vão voltar aos palcos juntos em julho de 2027, sete anos depois do último encontro da dupla em uma turnê. O reencontro marca uma nova oportunidade para os fãs reviverem sucessos que atravessaram gerações. A última vez que os irmãos fizeram uma série de shows juntos foi em 2019, com a turnê Nossa História, criada para celebrar os 30 anos da trajetória musical dos irmãos.
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Veja as datas dos shows de Sandy e Junior em 2027
Os irmãos anunciaram seis apresentações em São Paulo, no Nubank Parque, com shows marcados para os dias 1º, 3, 9, 11, 23 e 25 de julho. Os shows serão no Nubank Parque, estádio localizado na zona oeste da capital paulista.
A pré-venda exclusiva para clientes Elo começa em 1º de dezembro, às 10h, e segue até o dia 2. A venda geral será aberta em 3 de dezembro, a partir das 10h. Os ingressos estarão disponíveis pela Ticketmaster Brasil. As apresentações terão limite de compra por CPF, conforme as regras divulgadas para o evento.
- 1º de julho de 2027 (quinta-feira)
- 3 de julho de 2027 (sábado)
- 9 de julho de 2027 (sexta-feira)
- 11 de julho de 2027 (domingo)
- 23 de julho de 2027 (sexta-feira)
- 25 de julho de 2027 (domingo)
O último show da turnê Nossa História ocorreu em 9 de novembro de 2019, no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro. A apresentação reuniu aproximadamente 100 mil pessoas e encerrou a temporada de reencontro, que passou por diversas cidades e teve ingressos esgotados.
O espetáculo relembrou músicas que marcaram a carreira da dupla, como Quando Você Passa (Turu Turu), As Quatro Estações, A Lenda e Vamo Pulá. A turnê foi um dos grandes eventos musicais daquele ano e reacendeu a nostalgia de fãs que acompanharam Sandy e Junior desde a infância.
Desde o fim da parceria, em 2007, os dois seguiram carreiras individuais. Sandy se dedicou à música solo, enquanto Junior desenvolveu projetos ligados à música e à produção artística.
Pai de Sandy e Junior também prepara despedida dos palcos
O anúncio dos shows de Sandy e Junior acontece em um momento de mudanças na família musical dos irmãos. Chitãozinho e Xororó, pai dos cantores, anunciaram que vão se aposentar dos palcos após 56 anos de carreira. A dupla sertaneja, que iniciou sua trajetória em 1970, ainda fará uma série de apresentações de despedida ao longo de 2027. O projeto, chamado Entretempos, terá participação de Jorge e Mateus e prevê shows pelo Brasil.
A decisão, no entanto, não representa o fim das atividades musicais de Chitãozinho e Xororó. Os artistas afirmaram que pretendem continuar compondo e gravando músicas, mas querem deixar a rotina de apresentações ao vivo e dedicar mais tempo à vida pessoal e à família.
Enquanto o pai prepara a despedida dos palcos, Sandy e Junior se organizam para reencontrar o público em seis apresentações que prometem trazer de volta músicas e lembranças de uma das duplas mais populares da música brasileira.