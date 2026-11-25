A coroa de Miss Universo já esteve nas mãos de duas brasileiras. Embora o país tenha tradição em concursos de beleza e colecionado boas colocações ao longo das décadas, apenas Ieda Maria Vargas e Martha Vasconcellos conseguiram vencer a competição internacional e levar o título para o Brasil.

Brasileiras que ganharam o Miss Universo

A história brasileira no Miss Universo ganhou um capítulo inédito em 1963, quando Ieda Maria Vargas, gaúcha de Porto Alegre, venceu o concurso internacional aos 18 anos. Antes de chegar à disputa mundial, ela já havia conquistado títulos regionais e se destacado nos concursos de beleza do Rio Grande do Sul.

A vitória no Miss Brasil daquele ano garantiu sua vaga na competição internacional, realizada em Miami Beach, nos Estados Unidos. Ieda se tornou a primeira mulher brasileira a receber a faixa de Miss Universo, colocando o país no grupo de nações vencedoras do concurso.

A conquista teve grande repercussão no Brasil. Depois da coroação, Ieda participou de compromissos internacionais, viajou e passou a ser reconhecida como um dos nomes mais marcantes da história dos concursos de beleza nacionais.

Em 1968, o Brasil voltou a conquistar o título. A responsável pela segunda coroa foi Martha Vasconcellos, nascida em Salvador, na Bahia. Antes de entrar no universo dos concursos, ela trabalhava como professora e precisou enfrentar a resistência da própria família para participar das etapas de beleza.

Martha venceu o Miss Bahia e seguiu para a competição nacional. Com o título de Miss Brasil, garantiu a oportunidade de representar o país no Miss Universo, novamente realizado em Miami Beach.

A baiana conquistou a coroa internacional e se tornou a segunda brasileira a vencer o concurso. Depois da experiência como Miss Universo, ela viajou pelo mundo, formou-se em psicologia, fez mestrado e viveu por anos nos Estados Unidos. Em 2012, retornou à Bahia.

Apesar de ter apenas duas vencedoras, o Brasil já teve outras representantes que chegaram muito perto do título. Seis brasileiras terminaram o Miss Universo na segunda colocação, resultado que mostra a presença frequente do país entre as candidatas de destaque.

Entre os nomes estão Martha Rocha, que ficou em segundo lugar na estreia brasileira no concurso, em 1954; Terezinha Morango, em 1957; Adalgisa Colombo, em 1958; Rejane Goulart, em 1972; Natália Guimarães, em 2007; e Julia Gama, em 2020.

Portanto, a última vez que uma brasileira conquistou o Miss Universo foi em 1968. Desde a vitória de Martha Vasconcellos, o país acumulou participações, classificações e momentos de destaque, mas não voltou a conquistar o primeiro lugar.

Em 2026, o Brasil voltou a alimentar a expectativa de conquistar uma terceira coroa com Marcella Kozinski, de 26 anos, representante do país na 75ª edição do Miss Universo, realizada em Porto Rico. Natural de Curitiba, no Paraná, ela foi eleita Miss Universe Brasil em julho e chegou à competição internacional após uma trajetória no universo dos concursos de beleza.

Veja como assistir a competição em 2026.