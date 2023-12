Naiara Azevedo tem filho? A vida pessoal da cantora

Naiara Azevedo, 34, enfrenta problemas envolvendo o relacionamento que teve com o empresário Rafael Alves Cabral, 38, a quem acusa de violência patrimonial e doméstica. Deste casamento surgiram herdeiros? Famosa já falou sobre o que pensa da maternidade.

Naiara Azevedo é mãe?

Naiara Azevedo ainda não é mãe, e a artista já falou algumas vezes que por enquanto seus filhos são apenas as cachorrinhos que tem em casa, mas que não descarta a maternidade totalmente. Segundo ela, em 2020 seus óvulos foram congelados porque descobriu pré-disposição para menopausa precoce.

Na época, ela ainda era casada com Rafael Alves e contou para a Quem que começou a fazer reposição hormonal ao descobrir a pré-disposição e pensou em engravidar durante a quarentena, quando deu uma pausa na agenda de shows, mas depois resolveu adiar um pouco mais a decisão.

Em 2022, durante sua participação no reality Big Brother Brasil, Naiara Azevedo voltou a falar do assunto após ser questionada por Jessilane se ela queria ser mãe no futuro e a cantora revelou que tem medo da maternidade.

"Eu tenho medo de ter filhos porque eu acho que meu coração vai explodir. Todas as minhas amigas que têm filhos falam que é um coração batendo fora do corpo sabe? Então eu tenho muito medo desse amor, porque eu sou muito intensa, quando eu amo eu amo loucamente, em todos os aspectos. Tenho medo desse amor", explicou.

Embora ainda não tenha filhos, Naiara Azevedo não fica muito longe do mundo das crianças, pois no segundo semestre de 2023 se tornou madrinha pela primeira vez. Nas redes sociais, a cantora mostra o grande carinho que tem pelo afilhado Benício, filho de sua amiga Mariana Rodrigues.

O menino ainda não completou seis meses de vida e é uma visita que aparece na casa da artista de vez em quando, segundo ela mostra nas redes. Inclusive, antes do neném vir ao mundo, foi Naiara quem presentou o afilhado com um enxoval completo em parceria com uma marca infantil.

Quem é o ex-marido de Naiara Azevedo?

Naiara Azevedo ficou com o empresário Rafael Alves por quase 10 anos, a separação veio em julho de 2021, quando ela anunciou nas redes que os dois seguiriam por caminhos separados. Mesmo depois de dois anos do anúncio, Naiara ainda tem atritos com o ex, por conta de bens dela que estão com o nome dele.

No último domingo, 3, a cantora cedeu entrevista ao Fantástico e revelou que denunciou o ex-marido por violência patrimonial e doméstica, que estão englobadas na lei Maria da Penha, de proteção a mulher. A artista revelou que quando estava casada com o empresário não tinha acesso ao dinheiro que ganhava e ainda luta para conseguir metade de tudo o que conquistou. Além disso, ele também tinha uma procuração que dava direito de movimentar uma das contas da cantora.

"Todo esse tempo eu venho cobrando para fazer nossa partilha de bens e isso nunca aconteceu. Sempre houve reluta. Só quero o que é meu (...) Ele trabalhou e merece o direito de 50% dele e eu do meu", desabafou.

Naiara Azevedo também fez outras denúncias contra o ex-marido, de agressões físicas e psicológicas durante o casamento. De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela artista, obtido com exclusividade pela coluna de Fabia Oliveira no Metrópoles, a cantora relatou no documento puxões de orelha e de cabelo e lesões nos braços.

Rafael Alves Cabral se pronunciou sobre o assunto durante a matéria do Fantástico e negou as acusações. O caso segue na justiça até o momento.

