Naiara Azevedo antes e depois: veja fotos da participante do BBB 22

Veja o antes e depois de Naiara Azevedo, a participante do Camarote que tem dado o que falar no confinamento do BBB 22.

Confinada no BBB 22 como parte do time Camarote, a cantora Naiara Azevedo tem dado o que falar entre os participantes e fãs do reality mais famoso do país. Ela é um sucesso na música sertaneja e, com a participação no programa da Rede Globo, uma curiosidade virou interesse do público: o antes e depois de Naiara Azevedo.

Antes e depois de Naiara Azevedo

O antes e depois de Naiara Azevedo conta com o auxílio de alguns procedimentos estéticos: a cantora não esconde que é adepta de intervenções visuais em seu corpo e compartilha sua experiência com seus quase 6 milhões de seguidores no Instagram. Ela já chegou a pesar 90 quilos, mas perdeu cerca de 30 quilos depois de uma dieta regrada e o auxílio de uma lipoaspiração do tipo LAD.

Ela compartilhou o antes e depois com os fãs e contou que através do procedimento encontrou sua melhor versão. “Não estou aqui para impor um padrão de beleza, mas para mostrar o quanto é gostoso estar de bem consigo mesma! Seja feliz!”, escreveu em 2020 ao mostrar o resultado do procedimento.

Veja fotos do antes e depois de Naiara Azevedo:

Como Naiara Azevedo ficou famosa?

Naiara de Fátima Azevedo, conhecida apenas por Naiara Azevedo, é uma das principais cantoras do ‘feminejo’, o movimento feminino na música sertaneja brasileira. Ela tem 32 anos de idade, é do signo de Escorpião e nasceu na cidade de Farol, no Paraná.

A participante do BBB 22 ficou famosa ao dividir vocais com a dupla Maiara e Maraisa na música ’50 reais’, faixa que foi lançada em 2016 e entrou para as principais paradas musicais do país e, atualmente, acumula mais de 65 milhões de reproduções no YouTube. Assista:

No entanto, o relacionamento de Naiara Azevedo com a música começou muito antes do sucesso comercial. Desde criança, Naiara foi incentivada a se expressar através da arte por toda a família, uma vez que seus primos, avós e primos são artistas e promoviam reuniões com muita música nos encontros da família.

Com isso, a participante do BBB 22 começou a se aventurar nos vocais desde muito cedo. Seu primeiro lançamento aconteceu em 2011 como uma forma de brincadeira: ela compôs uma música em resposta ao sucesso ‘Sou Foda’, da dupla Carlos e Jader. Foi esse trabalho que destacou a cantora para o mercado musical no país e abriu caminhos para seus principais trabalhos.

No mesmo ano, ela lançou seu primeiro álbum, batizado de ‘Naiara Azevedo Ao Vivo’. Em 2014, divulgou seu primeiro DVD ‘Ao Vivo em Londrina’ e, depois, em 2016, o ‘Totalmente Diferente’, também um DVD.

OUTRAS 5 CURIOSIDADES SOBRE NAIARA AZEVEDO

Naiara Azevedo participou do ‘Show dos Famosos’, do Domingão do Faustão, em 2018.

Cantora atuou na ‘Malhação’, da TV Globo, fazendo o papel dela mesma.

Participante do BBB 22, antes da música, se formou na faculdade de Estética e Cosmetologia.

Já foi indicada ao Grammy Latino na categoria ‘Melhor Álbum de Música Sertaneja’, mas perdeu.

Naiara foi casada com o empresário Rafael Cabral por 9 anos, mas o relacionamento chegou ao fim em agosto de 2021.

Como assistir o BBB 22?

O BBB 22 é exibidos na TV depois da novela ‘Um Lugar ao Sol’, por volta das 22h40 (horário de Brasília). Na TV, é possível ver o programa com o resumo de tudo o que rolou ao longo do dia, além das provas e dinâmicas ao vivo. No entanto, também existe uma maneira oficial de conferir o BBB 22 na internet: o GloboPlay.

Por lá, para assistir ao reality, basta assinar o serviço de streaming da Rede Globo, o GloboPlay, que conta com planos a partir de R$ 24,00. Para isso, é só visitar o www.globoplay.globo.com e escolher um dos formatos disponíveis: o usuário pode escolher entre ver o formato editado para o canal aberto ou as câmeras exclusivas com transmissão 24 horas por dia.

Além do mesmo conteúdo mostrado na TV, também é possível assistir ao BBB 22 com o sinal exclusivo das câmeras exclusivas do streaming. Com o login ativo, é só visitar a página do Big Brother Brasil e clicar em ‘Acompanhe ao vivo’.

