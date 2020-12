Nas Maldivas, Galisteu está em resort de Ju Paes com diária de R$ 52 mil

As Ilhas Maldivas, no sul da Ásia, são a nova sensação entre as famosas. Adriane Galisteu viajou com a família para a região conhecida pelos resorts luxuosos com vista para o azul-claro do Oceano Índico. E está hospedada no mesmo local que Juliana Paes ficou alguns dias atrás, em Olhahali. As opções para três pessoas têm diária de cerca de R$ 6 mil. A mais cara sai por quase R$ 52 mil por dia, acomodando até oito.

Como é o resort da Adriane Galisteu?

A apresentadora está acompanhada do marido, Alexandre Iódice, e do filho, Vittorio. Nos Stories do Instagram, mostrou espaço para massagem, foto de uma refeição típica e parte da piscina.

Juliana Paes, por sua vez, revelou detalhes do seu “cafofo”, como ela mesma disse, no resort Lux* North Malé Atoll. No tour, passou por dois quartos, sala ampla de estar e banheiros. Comentou sobre a beleza dos revestimentos das paredes e deu ênfase à varanda com piscina de borda infinita, da casa que fica sobre a água do mar.

Há três opções de hospedagem semelhantes à da atriz, com poucas diferenças entre elas. As diárias variam entre R$ 5.590 (com café da manhã e possibilidade de cancelamento grátis até data estipulada) e R$ 7.097 (com café da manhã, jantar e cancelamento grátis).

Mais detalhes do hotel

O resort luxuoso escolhido por Juliana Paes e Adriane Galisteu, nas Ilhas Maldivas, conta com chalés, bangalôs e vilas privativas, à beira da praia ou sobre a água. A opção mais cara de hospedagem tem decoração personalizada com 970 mª , varanda/pátio mobiliado e vista para a praia. Acomoda até oito pessoas. Cada dia sai por R$ 51.624 (com café da manhã, jantar e cancelamento grátis).

As redes sociais do estabelecimento mostram espaço especial para um jantar ao pôr do sol. Tem ainda local para massagem, com direito à apreciação da paisagem natural, área fitness e restaurantes.