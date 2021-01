Nego do Borel expõe prints e desmente a ex, Duda Reis

Como havia prometido, o cantor Nego do Borel, de 28 anos, fez um vídeo em pronunciamento sobre a polêmica com Duda Reis nesta quinta-feira (14). Porém, o funkeiro não citou Lisa Barcelos, mas admitiu que traiu a ex-namorada no relacionamento de quase três anos.

Nego do Borel dá sua versão após ser acusado de agressão

Depois da polêmica que envolveu a traição de Nego do Borel e Lisa Barcelos com a atriz Duda Reis, o cantor se pronunciou mais uma vez. Em um vídeo de 11 minutos no Instagram, ele se defendeu das acusações de que teria agredido fisicamente a ex.

“Olá, eu demorei pra vir aqui falar com vocês porque eu tirei um tempo pra entender tudo o que estava acontecendo. Eu nunca agredi ela, eu nunca pratiquei qualquer tipo de violência contra ela”, pontuou ele.

Nego do Borel ainda compartilhou supostas conversas em que Duda e ele estavam em tom amistoso. “Ela está dizendo que saiu daqui de casa com medo, mas como vocês podem ver ela não demonstrou nenhum medo em voltar para casa”, afirmou.

Segundo ele, os dois estavam sendo amigos após o término. Nas supostas mensagens, Duda falava que “pediria em casamento” se visse Nego novamente. “Até agora não entendi porque ela está fazendo isso, mas estou tomando todas as medidas legais pra provar que não sou esse cara que ela está falando”, alegou o artista.

“Ela não gostava que eu recebesse meus amigos em casa. Falava que a toalha que meus amigos usavam parecia pano de chão. Quando ia para o Borel ela não gostava”, justificou ele.

Nas conversas, os dois falavam em orar e reatar a relação. As trocas de mensagens aconteceram no final de dezembro, muitas depois do término ter sido anunciado para a imprensa.

Duda Reis afirma que sofreu violência de Nego do Borel

Em seus Stores, Duda Reis fez um longo desabafo e relatou que foi agredida por Nego do Borel. Além disso, ela alegou que sofreu violência psicológica do ex-namorado.

“Confesso que estou nervosa, não estou me sentindo bem e preciso gravar e ser honesta. Ontem eu fiz relato para vocês, não falei metade do que eu vivi, mas contei um fato: a primeira estratégia do abusador é fazer a vítima se passar por uma maluca, é um fato. É justamente o que ele vai fazer hoje. Tive acesso a fontes extremamente seguras que me confirmaram que hoje, às 14h, ele vai se pronunciar e se juntou a uma advogada mulher, criminalista, que é focada principalmente em crimes contra a mulher e ela está junto dele ajudando-o a sair dessa e a me taxar como louca. Eles vão se pronunciar”, disse ela, chorando.

Atriz denuncia Nego do Borel na delegacia da mulher

Duda Reis foi à Casa da Mulher Brasileira, para registrar seu boletim contra o ex-, Nego do Borel, após expor as agressões, nesta quinta-feira (14). “Gente, eu acabei de sair da delegacia, só vim aqui pra poder falar com vocês e explicar um pouquinho”, começou.

Em seguida, ela agradeceu oapoio das advogadas, uma delas a ex-BBB Gizelly Bicalho. “É um misto de sentimentos que eu estou sentindo. Mas, em primeira mão, eu queria agradecer muito às minhas advogadas, a Izabella e a Gizelly e por todo o acolhimento que eu recebi da delegacia da mulher e das minhas advogadas. Obrigada pelo apoio de vocês”, disse.