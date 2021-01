Duda Reis relata violência e diz que fará denúncia contra Nego do Borel

Duda Reis, de 18 anos, e Nego do Borel, de 28 anos, se tornaram um dos assuntos mais comentados no Twitter, após o fim do relacionamento e um áudio vazado na internet revelando uma possível traição por parte do cantor. Logo após toda a repercussão, a influencer resolveu vir a público relatar momentos que passou quando ainda era noiva do funkeiro. Ela fala sobre relacionamento abusivo e ainda revela que irá denunciar.

Duda Reis fala que foi violentada por Nego do Borel

Através da sua rede social do Instagram, a atriz e influenciadora digital desabafou e disse que foi agredida pelo artista, além de sofrer ,violência psicológica. No relato, a jovem, que também alegou ser manipulada pelo ex-noivo, decidiu jogar tudo no ventilador, e relatar os detalhes sobre a história dos dois.

“Confesso que estou nervosa, não estou me sentindo bem e preciso gravar e ser honesta. Ontem eu fiz relato para vocês, não falei metade do que eu vivi, mas contei um fato: a primeira estratégia do abusador é fazer a vítima se passar por uma maluca, é um fato. É justamente o que ele vai fazer hoje. Tive acesso a fontes extremamente seguras que me confirmaram que hoje, às 14h, ele vai se pronunciar e se juntou a uma advogada mulher, criminalista, que é focada principalmente em crimes contra a mulher e ela está junto dele ajudando-o a sair dessa e a me taxar como louca. Eles vão se pronunciar”, contou Duda Reis em seus Stories do Instagram.

“Eu gostaria de me pronunciar. Eu era muito manipulada, tinha medo, ele me ameaçava e dizia que eu brigava com cachorro grande e que ia mandar matar minha família. Eu era obrigada a me expor aqui porque eu sentia medo. Eu não sabia o que fazer. Me sentia um rato num beco sem saída. É a pior sensação do mundo”, continuou a atriz ao falar de ameaças.

“Tinha medo. Eu sabia de tudo o que ele fazia. Eu sabia de todas as coisas ilícitas que ele estava envolvido e sempre esteve. Não cabe a mim falar, mas cabe às autoridades do país investigarem. Isso não é meu dever, essa é a questão. Sempre tive medo dele, não conseguia sair e era dependente emocional. Eu tinha medo! Ele me ‘passava’ que ninguém ia me querer, que nenhum homem seria capaz de amar uma mulher como eu, porque, ao mesmo tempo que eu não prestava, era um amor confuso. Eu apanhava e, depois, recebia amor, então eu tinha medo. Fiquei três anos achando que amor era apanhar e, depois, receber um beijo, sendo que não é isso. Ele quer me taxar como louca”, desabafou Duda Reis.

Influencer diz que irá registrar registrar BO contra cantor

Em um dos vídeos em que Duda relata o relacionamento abusivo que teve com o cantor Nego do Borel, ela também afirma que todas as agressões que sofreu serão arquivadas no boletim de ocorrência contra o funkeiro. “Já tiveram episódios em que ele me empurrou, inclusive uma vez que eu caí no chão, caí em cima de várias cadeiras e me machuquei. Um amigo dele, que é uma figura pública – que não vou dizer o nome porque não tem necessidade – entrou no meio para apartar a briga para me segurar. Isso fazia parte de apenas uma das agressões do BO que estou abrindo contra ele”, revela.

Sobre o relacionamento abusivo

Duda Reis também relatou situações que são consideradas como relacionamento abusivo. Ela fala: “Era óbvio que eu queria sair. Tenho todo o direito do mundo de querer algo bom para mim. É simples. Eu só não tinha forças para sair porque eu morria de medo e ele ameaçava mandar matar minha família. Eu tinha medo. Essa é a questão, mas agora não tenho mais. Às 14h, vocês esperem todas as difamações possíveis e eu já aviso: se ele postar algum áudio meu, o processo vai chegar e não vai ser só um não. Vai ser meu, da minha amiga, da minha família e serão vários processos que ele vai ter de pagar. Só que ele não tem mais dinheiro para isso”.

