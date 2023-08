O que está acontecendo com Larissa Manoela: ponto a ponto para entender

Larissa Manoela ganhou os holofotes nas últimas semanas por causa após romper com os pais, até então seus empresários e responsáveis pela gestão das empresas no nome da atriz de 22 anos. A briga envolve fortuna, bens e até o noivo da artista, então o DCI explica ponto a ponto o que está acontecendo.

Por que Larissa Manoela rompeu com os pais?

A briga entre Larissa Manoela e o pais teria começado quando a artista, que já fez novelas, filmes e publicidade, atingiu os 18 anos e decidiu que queria ter mais informações sobre seus negócios. Afinal, a carreira começou ainda na infância e seu currículo acumula mais do que novelas e filmes, como também campanhas publicitárias, além de investimentos imobiliários.

A vontade da atriz acabou gerando um reboliço em sua vida e a relação com os pais, que também eram seus empresários. A famosa relatou que o dinheiro de sua carreira de 18 anos era controlado pela dupla e que ela possuía uma mesada todos os meses, mas que precisava de autorização para gastos maiores dos seus ganhos.

Mas os atritos com Silvana Taques Santos, de 51 anos, e Gilberto Elias Santos, de 56 anos só se tornaram públicos em maio de 2023, quando a artista anunciou que se tornaria a própria empresária. Na época, a mãe da atruz deixou de segui-la no Instagram e o pai da famosa publicou indiretas sobre ingratidão na mesma rede social.

Em entrevista a jornalista Renata Capucci do Fantástico, exibida no dia 13 de agosto de 2023, Larissa Manoela expôs a relação com os pais e como seus bens eram gerados. Segundo ela, a empresa Dalari Produções e Eventos, criada quando ela tinha 13 anos para administrar sua carreira, não era dividida igualmente entre a família. Ela tinha apenas 2% dos lucros, enquanto a mãe possuia 49% e o pai os outros 49%.

Além disso, a atriz revelou na reportagem outras frustrações no relacionamento familiar, como uma tentativa de negociação com os pais para conseguir colocar um ponto final na briga, - que não teve acordo. Na ocasião, Larissa tentou uma redistribuição na sociedade da empresa e chegou a oferecer 40% aos pais, que pediram por 60%, e depois ofereceu 50%, o que eles só aceitariam sob o acordo de ficarem com 6% dos ganhos da atriz durante os próximos dez anos.

Por isso, Larissa Manoela rompeu a relação profissional com os pais e buscou tirá-los da administração de sua empresa para renegociar os contratos de sua marca, o que iniciou mais uma briga entre os advogados das partes.

A famosa revelou então ao programa da Globo que resolveu abrir mão de um patrimônio estimado em R$ 18 milhões. Ela deixou tudo para os pais, no intuito de conseguir que eles assinem o destrato das sociedades das empresas com Larissa e contou que pretende recomeçar, reconstruindo sua fortuna com os próximos passos da carreira.

Veja também - Larissa Manoela tem irmãos?

Carta aberta de Gilberto e Silvana, pais de Larissa Manoela

Pouco antes da entrevista de Larissa Manoela para o Fantástico, no dia 2 de agosto, os pais da atriz enviaram uma carta aberta exclusiva para o programa Fofocalizando, do SBT, e se pronunciaram pela primeira vez sobre o assunto.

O texto começava com: "é com profunda dor que estamos aqui, Silvana e Gilberto, escrevendo essa carta para esclarecer e cessar de vez todas as acusações que estamos sendo vítimas diariamente. Há muita inverdade sendo dita, publicada e falada o tempo inteiro. Não é novidade que alguns anos atrás optamos por abdicar de nossas carreiras profissionais para se dedicar ao sonho de nossa filha e jamais nos arrependeremos disso".

Ao longo da carta, eles Gilberto e Silvana também falam: "por mais que tentem nos separar hoje com injúrias, difamações e até lançando histórias inverídicas na imprensa, nós sempre seremos seus pais e ela sempre será nossa filha. E nenhum fator externo conseguirá mudar essa relação. Lamentamos muito por terceiro tentarem criar um ambiente hostil em nossa relação, nunca vivemos isso. Tudo o que nossa família conquistou em conjunto teve sempre um objetivo, cuidar e proteger nossa filha".

Sobre a mansão de Larissa em Orlando, que segundo informações vazadas na mídia, teria sido vendida pelos pais da jovem sem a autorização da atriz, a carta aberta afirma que a venda foi feita de comum acordo com Larissa Manoela em 2021.

A carta aberta dos pais de Larissa Manoela tem várias páginas e foi lida durante mais de 10 minutos pela apresentadora Cris Flores. Você pode conferir ela completa no canal do programa Fofocalizando:

Quem é o namorado de Larissa Manoela?

Larissa Manoela está noiva desde dezembro de 2022 do também ator André Luiz Frambach, de 26 anos, que trabalhou com a jovem no filme Modo Avião (2020), da Netflix, e marcou novelas como Malhação: Vidas Brasileiras (2018), Éramos Seis (2019), entre outras.

Alguns boatos surgiram na web que a relação de Larissa com os pais também teria se fragilizado por envolvimento do rapaz e uma suposta desavença devido a um carro de Silvana e Gilberto que foi vendido ao artista por um preço abaixo do mercado e depois revendido por um valor maior, o que teria desagradado o casal.

Após o rumor tomar conta da internet, além de Larissa afirmar na entrevista do Fantástico que seus problemas com os pais nasceram antes de André Luiz aparecer em sua vida, a assessoria do ator se pronunciou em nota ao Splash, no dia 11 de agosto, e informou que a notícia não é verdadeira.

"No ano passado, os pais de Larissa Manoela ofereceram uma Toyota Hilux ano 2013, com quase 10 anos de uso, por R$ 85 mil, valor do mercado. André comprou o carro com o dinheiro do seu trabalho como ator - ofício que exerce desde os seus oito anos de idade. Mas ele não foi informado de que a blindagem estava vencida, serviço extremamente caro para ser realizado. O carro segue em posse de André, que está tentando revendê-lo pelo mesmo valor que pagou na compra", informou a nota.

Leia também - Namorados de Larissa Manoela: relembre os romances da atriz