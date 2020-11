Novo mozão? Gusttavo Lima faz post enigmático após término com Suita

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

O sertanejo Gusttavo Lima está solteiro, e por isso, as especulações sobre sua vida amorosa estão em alta. Após cinco anos de casamento, ele deu pistas de que poderia estar com um novo ‘mozão’. Mas os fãs querem saber: será que o cantor volta com Andressa Suita?

Sertanejo pode ter um novo amor?

Toda a história de boatos começou com um post de Gusttavo no último sábado (21). Através do Twitter, ele escreveu uma mensagem enigmática. “Hoje sim, um dia propício para comer um Espetinho com o mozão”, disse.

Sendo assim, o famoso agitou os fãs, que ainda torcem por uma reconciliação do artista com a ex-mulher.

Depois da confusão, assessoria explicou que a publicação foi para anunciar um novo trabalho. Justamente por causa da música se chamar ‘Espetinho’, que o famoso brincou na frase. As informações são do site Yahoo.

“Prefere tá comigo, andando de golzinho, comendo um espetinho. Eu tenho o meu valor, prefere os meus carinhos, eu não preciso comprar o seu amor.”, diz um trecho da letra.

No Youtube, a música foi lançada no dia 20 deste mês. Bem como, a faixa faz parte do novo EP ‘O Embaixador The Legacy’. Vale destacar que a composição precedente aos Os Parazim, Pacheco e Junior Silva.

Como foi o término de Gusttavo e a ex-mulher

Como uma bomba, a notícia do término do casal pegou o público de surpresa. No dia 9 de outubro, foi divulgada a separação dos dois, que ficaram casados por cinco anos. Depois de algumas especulação, Gusttavo se pronunciou.

Segundo a assessoria, eles terminaram por “desgaste da relação”. “Informamos que não houve nenhuma briga ou traição e que qualquer informação que esteja circulando nesse sentido é inverídica”, afirmaram.

Vale lembrar, que na ocasião, Alexandre Suita, o irmão de Andressa, escreveu nas redes sociais, que não estava surpreso. “Surpresa nenhuma. Mas rezo e torço pela família. Afinal, o que interessa é a felicidade dos meninos. Tio está aqui para ensinar a ser homem, relaxa”, disse.

Sendo assim, após a separação, Gusttavo deixou a mansão onde vivia com Andressa e os filhos. Gabriel e Samuel, foram frutos do relacionamento. Embora tenha terminado, Gusttavo já apareceu com os meninos. Por isso, nas redes sociais, ele mostrou estar presente na vida dos filhos.

Andressa estaria grávida de Gusttavo?

Dentre muitas fofocas, uma delas foi a de que Suita estaria grávida. Nesse sentido, ela devia estar gestante do terceiro filho do cantor. Mesmo com o término, esses boatos se espalharam na internet. Inclusive, muitos acreditam na reconciliação dos dois.

Segundo a revista Vogue Brasil, em contato com a assessoria de Andressa, essa informação foi negada. “Não está [grávida], é mentira. Absurdo ver as pessoas compartilhando. Tudo pra ganhar like e views”.

