Quem é o filho do Geraldo Luís que se parece com Silvio Santos?

O filho do Geraldo Luís, 51, viralizou nas redes sociais por se parecer com Silvio Santos. Após virar meme, o jornalista repostou a foto com a esposa e o herdeiro em sua página no Instagram e brincou com os comentários dos internautas sobre a semelhança. Mas afinal, quem é o jovem?

Filho do Geraldo Luís viraliza por semelhança com Silvio

Há tempos que as fotos do filho do Geraldo Luís circulam na internet devido a semelhança com Silvio Santos. Se trata de João Pedro Sacramento, 23, conhecido pelo nome artístico de DJ John Sakra. O jovem segue carreira na música e já até ganhou a benção de Alok, um dos mais famosos DJ's brasileiros. Ele também é seguido por KVSH, outro artista famoso da cena eletrônica brasileira.

Seguido por mais de 200 mil pessoas no Instagram, João Pedro posta suas novas músicas, além de cliques da rotina e ao lado do pai famoso. Ele também tem uma segunda conta na rede social, privada para apenas família e amigos.

Em 2019, o jovem foi convidado para participar do Programa Silvio Santos ao lado do dono do Baú. O milionário achou graça na situação, mas se explicou de forma bem humorada: "Esse que é o seu filho que é parecido comigo? Deixa eu ver. Não fui eu, hein? Não fui eu”.

No ano passado, no aniversário de sua ex-esposa, Geraldo voltou a brincar com a situação. “Viemos lhe abraçar Mirella nesse dia do seu aniversário! Nosso filho, não do Silvio Santos, que lhe ama. Que você continue nessa vida simples e linda morando no paraíso e tendo a coragem de ser feliz. Ex-esposa, amiga e pessoa maravilhosa, hoje rainha do Açaí aqui de Arraial”, escreveu.

Em 4 de abril, Geraldo Luís repostou uma foto em suas redes sociais ao lado do filho e da ex-esposa, Mirela Maltepi, que dizia que o garoto era muito parecido com o dono do SBT. "Se tá ruim pra nós, imagina pro Geraldo Luís que tem um filho que é a cara do Silvio Santos, sendo que a esposa é a secretária do próprio", diz a postagem.

Na legenda, o apresentador fez uma brincadeira. "Chegaaaa cansei! Amanhã às 11h minha ex esposa com quem vivi 14 anos estará aqui para esclarecer esses boato que virou meme e brincadeiras até hoje. Tudo começou com essa foto e legenda…Mirela irá tirar de vez essa história a limpo do nosso filho. Amanhã aqui o ponto final desta horária inventada sobre Silvio Santos e meu filho e ela", escreveu.

Ex-esposa de Geraldo Luís foi secretária de Silvio Santos?

É falsa a informação de que Mirela, mãe de João Pedro, foi secretária de Silvio Santos. Se trata de uma fake news que circulou quando as fotos do jovem começaram a viralizar nas redes sociais.

O fato foi apontado para "justificar" a semelhança de JP com Silvio Santos, apontando uma suposta traição. No entanto, isso nunca aconteceu.

Geraldo Luís foi casado por 14 anos com Mirella, de quem atualmente está separado. Os dois aparentemente mantém uma boa relação - o apresentador sempre faz questão de postar homenagens para a ex-esposa no aniversário e também cita a ex-companheira como "maravilhosa mãe" para seu filho, seu único herdeiro.

O jornalista é conhecido por apresentar o Balanço Geral desde 2007 na Record. Além do programa vespertino, ele também já esteve no comando do Geraldo Brasil e Domingo Show.

