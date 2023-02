O que a Simony tem? Cantora lutou contra câncer

Simony, 46, recentemente passou por um tratamento contra um câncer, encerrado em dezembro do ano passado. O tumor enfrentado pela famosa é o terceiro mais comum do Brasil e é o mesmo diagnosticado em Preta Gil e no ex-jogador de futebol Pelé (1940-2022).

Como está a saúde de Simony hoje?

A cantora Simony concluiu o tratamento contra o câncer de intestino em dezembro de 2022. O anúncio foi feito pela cantora através de suas redes sociais, depois de seis meses de radioterapia. "Hoje acabou as 30 sessões de radioterapia. Não quero pedir nada só agradecer. Foram dias difíceis chorei muito mas nunca perdi a fé. Sexta feira vou pra casa com a certeza da minha cura", escreveu. Ela também agradeceu a equipe médica, aos filhos, mãe e marido. A partir de agora, ela fará exames a cada três meses.

Em agosto do ano passado, a cantora compartilhou com os fãs que havia sido diagnosticada com um câncer. Simony descobriu um tumor epidermoide na parte final do intestino durante uma colonoscopia. "Por esse exame, descobri um câncer. Peço a todos vocês que deem exatamente aquilo que a gente fala aqui [...] A gente tem que dar isso para ajudar outras pessoas a se curarem, a ter perspectiva e a força que estou tendo", disse na época.

O câncer enfrentado por Simony é o terceiro mais comum no Brasil, de acordo com o INCA (Instituto Nacional do Câncer), atrás apenas do câncer de mama e de próstata. Se trata do mesmo tumor enfrentado pela cantora Preta Gil, 48, e por Pelé, morto aos 82 anos em dezembro do ano passado.

A doença surge de forma silenciosa e não costuma dar sinais no estágio inicial, quando as chances de cura são maiores. Entre os sintomas mais comuns, estão a dor ou desconforto abdominal, como gases ou cólicas, perda de peso sem razão aparente, cansaço, fraqueza e anemia, vontade frequente de ir ao banheiro e mudanças no hábito intestinal, de acordo com a Biblioteca Virtual do Ministério da Saúde.

Recentemente, a cantora emocionou os seguidores ao postar um emocionante texto citando a doença. "Não sou menos mulher por passar por um tratamento de câncer, não sou menos mulher por ter cabelo curto, ser careca ou usar lace [...] Meu nome é persistência, meu nome é luta, meu nome renascimento… uma homenagem para todas as mulheres", escreveu.

O que aconteceu com a cantora?

Simony hoje tem 46 anos de idade. Ela ficou conhecida por fazer parte Turma do Balão Mágico, grupo musical infantil formado por ela e outros membros na década de 80. Sucesso por todo país, eles venderam mais de 5 milhões de álbuns e originaram o programa Balão Mágico na Rede Globo.

Após o fim do Balão Mágico, Simony formou uma dupla musical com Jairzinho, que também era parte do grupo, com quem lançou alguns álbuns. Ela também ganhou o próprio programa no SBT, o Show da Simony.

Seguiu carreira solo quando adulta e segue ativa como cantora até hoje. A cantora lançou os álbuns Sonhando Acordada (1989), Simonny (1995), Certas Coisas (1996), Simplesmente Eu (2001), Celebração (2005), Superfantástica (2008) e Ela Cansou de Ser Forte (2020), além de fazer shows por todo o país.

Simony é mãe de quatro filhos. Ryan Eduardo, 21, e Aysha, 19, são frutos do casamento da cantora com o rapper Afro-X, com quem ela manteve um relacionamento entre 2001 e 2004.

Em 2005, Simony se relacionou com o jogador de futebol Diego Souza, com quem teve sua terceira filha, Pyetra, hoje com 16 anos.

O quarto filho da cantora, Anthony, nasceu em 2013. Ele é herdeiro de Simony com o engenheiro Patrick Silva, de quem ela se separou em 2018.

