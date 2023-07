O que aconteceu com o cantor MC Marcinho?

O cantor MC Marcinho, 45, está internado há um mês e foi intubado por conta de uma parada cardiorrespiratória na segunda-feira, 10, de acordo com o G1. O artista conhecido pelos hits "Glamurosa" e "Garota nota 100" está no Hospital Copa D'Or desde junho.

Qual o estado de saúde do MC Marcinho?

MC Marcinho segue no hospital após dar entrada na unidade por conta de problemas no marca-passo. O funkeiro utiliza o item para regular os batimentos cardíacos e passou por uma cirurgia para substituir o objeto.

Depois de um mês internado, o cantor sofreu uma parada cardiorrespiratória e precisou ser intubado. Em nota, o hospital afirma que o estado de saúde de MC Marcinho é grave. "Nesse momento, encontra-se sedado, em ventilação mecânica e hemodiálise. Seu estado é grave, mas estável", diz o comunicado. O artista é portador de cardiopatia e doença renal crônica.

Não é a primeira vez que o artista é hospitalizado. Em 2019, Marcinho sofreu um princípio de infarto. Em março deste ano, o cantor ficou no hospital para trocar o marca-passo após o item apresentar um defeito, mas logo recebeu alta e em abril já estava de volta aos palcos.

Após a divulgação da notícia, a equipe de MC Marcinho também emitiu uma nota pedindo orações para o cantor. "Nosso príncipe do funk está estável, porém encontra-se em um estado de saúde delicado, devido à seu tratamento cardíaco, tão logo seja possível traremos uma informação mais precisa baseada no boletim médico oficial. O momento é de oração por sua plena recuperação. Contamos com vocês nessa corrente de fé", diz a nota. Celebridades como Lexa, MC Nandinho, Gominho, Dennis DJ, Valesca Popozuda, entre outras, deixaram comentários em solidariedade ao amigo.

Mauro Garcia, irmão do cantor, publicou um vídeo bastante emocionado pedindo orações."Galera, boa noite a todos. Peço a vocês e à família de vocês que orem pela vida do nosso amigo e ícone do funk, MC Marcinho. Ele se encontra internado e a situação dele não é nada boa. Acabamos de saber que ele teve que ser intubado às pressas. Vamos orar, rapaziada”, disse.

Quem também prestou solidariedade foi MC Cacau, ex-mulher de Marcinho, que publicou uma foto ao lado do artista. "Eu creio no Deus que nos dá o ar pra respirar, no Deus que renova e nos dá um novo coração. Você é forte e tudo já deu certo", escreveu.

Veja: Namorados de Xuxa: Pelé, Senna e outros amores da rainha

Como vive o cantor hoje?

MC Marcinho segue trilhando carreira artística. Seu último lançamento foi a música "Quero Te Levar", em parceria com a cantora Lourena, em setembro de 2022. Neste ano, o cantor também fez alguns shows.

O cantor voltou a ficar em alta recentemente com inclusão da música "Garota Nota 100", um de seus maiores hits, na trilha sonora da novela Vai na Fé. A faixa foi regravada pela cantora Ludmilla e se tornou a música tema do casal Ben (Samuel de Assis) e Sol (Sheron Menezzes).

O artista tem quatro filhos. Matheus, Marcelly, 24, e Marcelinho são frutos do casamento do cantor com Kelly. Já o caçula, Marcinho, 17, é filho do cantor com MC Cacau.

Diante dos problemas de saúde que se agravaram nos últimos meses, Marcinho sempre publica vídeos agradecendo pelas orações dos amigos e atualizando seus seguidores sobre o andamento de seu quadro. "A minha recuperação não está sendo fácil, a cada dia uma vitória. Mas aos poucos estou tocando meus projetos e posso garantir vem "GRANDES PROJETOS ". Estou na produção do meu documentário + músicas com feats mega especiais + meu DVD. Ou seja vou encher vocês de novidades e muita música. Amo vocês meus fãs!", escreveu em maio deste ano.

Veja: Lexa e Guimê estão juntos ou não?