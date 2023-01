Quando vai ser o sepultamento de Pelé? Detalhes da despedida do Rei

Saiba todos os detalhes da despedida do Rei do Futebol, o maior jogador de todos os tempos

O velório de Pelé, que morreu no dia 29 de dezembro, está sendo na Vila Belmiro, em Santos, aberto também para o público. O sepultamento está marcado para a próxima terça-feira, 3 de janeiro de 2023, logo após o cortejo nas ruas da cidade em direção ao cemitério. Veja os detalhes da despedida do ex-jogador.

Sepultamento de Pelé vai ser na terça-feira em Santos

Logo após o velório, Pelé será sepultado no Memorial Necrópole Ecumênica, cemitério vertical em Santos, na terça-feira, 03 de janeiro de 2023. O local está localizado bem em frente da Vila Belmiro, estádio do Santos e onde o Rei brilhou por grande parte da carreira.

No site do Memorial há um comunicado que informa que ao fim do velório, haverá um cortejo entre as ruas de Santos até o cemitério vertical. O horário previsto é ao meio dia, segundo o portal UOL.

Diferentemente do velório, a cerimônia será privada somente para familiares. Além disso, o próprio Pelé comprou o espaço em 2003, quando tinha 62 anos, e escolheu o 9º andar, segundo o portal G1, em homenagem ao número que o pai usava quando era jogador de futebol, grande influência de Pelé.

O Memorial Necrópole Ecumênica está no Guinness Book, livro de recordes, como o cemitério mais alto do mundo desde 1991.

Segundo o G1, também estão neste mesmo cemitério Jair, irmão de Pelé e a filha Sandra Arantes do Nascimento, cujo assunto trata-se de uma das maiores polêmicas da carreira de Pelé.

Confira imagens do cemitério onde Pelé será sepultado.

Pelé será sepultado no salão nobre do Memorial Necrópole Ecumênica, cemitério mais alto do mundo. O espaço fica em meio à mata atlântica, com o canto de araras e papagaios. pic.twitter.com/j1acTW4tuR — Ricardo Magatti (@RMagatti) December 31, 2022

Onde é o velório de Pelé

Aberto ao público, o velório de Pelé está sendo no Estádio Vila Belmiro, a casa do Santos, na cidade da Baixada Santista.

O evento teve início na manhã de segunda-feira e segue até a manhã da terça, 3 de janeiro. Familiares do Rei estão no estádio para se despedir do maior jogador de futebol de todos os tempos, assim como torcedores do Santos e de outros times.

Figuras importantes do futebol como o Presidente da FIFA, Gianni Infantino, e Ednaldo Rodrigues, da CBF, também marcaram presença. Já no cenário brasileiro, o ministro do STF, Gilmar Mendes, também foi se despedir do eterno Rei do futebol.

Durante a programação da Globo, a emissora exibe imagens do velório.

Carreira de Pelé

Eleito o Rei do futebol, Edson Arantes do Nascimento se despediu aos 82 anos depois de uma intensa batalha contra o câncer.

Pelé começou no Santos, entre as categorias de base até alcançar o profissional. Mais tarde, ele foi promovido para o profissional de onde não saiu mais. O desempenho no clube lhe rendeu até convocação para a Seleção Brasileira, onde levantou as taças de campeão do mundo em 1958, 1962 e 1970.

Pelé foi para os Estados Unidos em 1975, jogar no NY Cosmos. Ele ganhou um título do campeonato nacional enquanto jogador do elenco norte-americano.

O Rei encerrou a carreira em 1977 dos gramados.

