Por que jogadores do penta faltaram ao velório de Pelé? Veja o que eles disseram

Saiba porque os principais jogadores da conquista do penta da Seleção Brasileira não foram ao velório do Rei

A ausência de jogadores no velório do Pelé, entre os dia 2 e 3 de janeiro na Vila Belmiro, em Santos, chamou a atenção de torcedores. Em especial, os responsáveis pela conquista do penta mundial para o Brasil, como Kaká, Ronaldo, Cafu e Rivaldo. Após a repercussão negativa, os ex-atletas usaram as redes sociais para justificar a falta na cerimônia.

Veja quais jogadores do Penta explicam ausência em velório de Pelé

Cafu, Rivaldo e o goleiro Marcos explicaram porque não compareceram a despedida de Pelé, que morreu aos 82 anos no dia 29 de dezembro de 2022.

Ronaldo e Romário, por outro lado, não compareceram mas enviaram coroas de flores à família do Rei. Nas redes sociais nenhum dos dois publicou algo sobre a despedida do melhor jogador do mundo.

Rivaldo

Ídolo da Seleção Brasileira, disse que não foi ao velório de Pelé porque não estava no Brasil, mas disse que 'não gosta' de fazer homenagens neste momento.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rivaldo Ferreira (@rivaldo)

Cafu

Já Cafu, também responsável pela conquista do penta, publicou um vídeo onde explica porque não conseguiu comparecer ao velório do Rei.

"Infelizmente e com todo pesar eu não pude estar no velório do Pelé, estou do outro lado do mundo, a trabalho, meus voos de volta ao Brasil iniciaram nessa madrugada com algumas paradas que me farão chegar no Brasil apenas amanhã"

Confira o vídeo publicado por Cafu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cafu (@cafu2)

Goleiro Marcos

Outro a se justificar foi o goleiro Marcos, pentacampeão e ídolo do Palmeiras. Nas redes sociais, relembrou o velório dos seus pais comparando sobre o fato de ninguém ter comparecido em seu apoio.

O goleiro Marcos, ex-Palmeiras e Seleção Brasileira, fez um post em seu Instagram falando sobre a não ida no velório do Rei Pelé. 📸 Divulgação/ Instagram pic.twitter.com/E4GvQRRQYK — FutebolNews (@realfutebolnews) January 3, 2023

Kaká é criticado por torcedores após falta

A ausência de Kaká no velório de Pelé fez com que o jogador se tornasse alvo de duras críticas. Nas redes sociais, brasileiros tomaram conta com comentários como "Movido a cachê" ou "Perdeu a oportunidade de ficar calado".

Tudo começou com um texto de Casagrande, ex-jogador e comentarista, publicado no UOL sobre a postura de atletas do penta na Copa do Mundo. O atleta da Democracia Corinthiana comparou a postura dos brasileiros com a de argentinos no evento.

Dias depois, Vampeta comentou no programa da Jovem Pan que os atletas do penta não reagiram bem a declaração no grupo que possuem no WhatsApp. Kaká também comentou uma postagem de Tiago Leifert, no qual o apresentador se defendia de acusações feitas por Casagrande.

"Ele tá nervosão, atirando para todo lado, misturando tudo. Que desespero amigo, haja coração!"

Kaká, além disso, deu uma declaração afirmando que os brasileiros deveriam reconhecer mais os ídolos do Brasil, uma vez que muitos criticaram Neymar por sua atuação e postura dentro e fora de campo, comparando até mesmo Ronaldo com um 'gordo andando pela rua'.

"Nós, brasileiros, às vezes, não reconhecemos nossos talentos. Se vocês virem o Ronaldo Fenômeno andando por aqui, vão pensar 'uau', porque ele é algo diferente. No Brasil, é só um mais um gordo andando pela rua",

Durante a Copa do Mundo no Catar, Kaká e outros jogadores do penta, que estavam no país árabe por trabalho, também não compareceram em homenagem feita pela Conmebol para Pelé. Apenas Javier Zanetti, lateral argentino, foi quem apareceu. Apenas Fernando Sarney, um dos vice-presidentes da CBF foi ao evento.

Despedida do rei com homenagens

O velório de Pelé começou na manhã de segunda-feira e foi até a terça no mesmo horário, com duração de 24 horas. Muitos torcedores marcaram presença, além de figuras importantes como o Presidente da FIFA, diretores de clubes brasileiros e representantes da política brasileira.

Segundo o Estadão, cerca de 230 mil pessoas foram à Vila Belmiro para se despedir do Rei do futebol. A família do melhor jogador do mundo estava presente, desde a espoca Marcia Aoki como os filhos, netos e a irmã Maria Lúcia.

Assim que o velório terminou, o cortejo levou o corpo de Pelé para o Memorial Necrópole Ecumênica às duas da tarde. A cerimônia teve apenas familiares e amigos. Assim que o cortejo começou nas ruas de Santos, passando pela casa de Dona Celeste, mãe de Pelé com 100 anos, aplausos e gritos de Rei eram ouvidos em todos os lugares.

LEIA TAMBÉM:

Tabela de jogos do São Paulo na Copinha 2023: grupo e datas

Quando Cristiano Ronaldo vai jogar no Al Nassr e como assistir a estreia?