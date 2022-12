FOTOS: jornais internacionais repercutem morte de Pelé

Confira as notícias nos jornais do mundo sobre a morte de Pelé. Foto: Reprodução Jorge Bispo/CBF

Fotos do jogador brasileiro estamparam capas de sites do mundo todo; confira a seguir algumas delas

O futebol perdeu a sua majestade nesta quinta-feira, 29 de dezembro de 2022. O Rei Pelé, ídolo do Santos e três vezes campeão do mundo com a Seleção Brasileira, faleceu as 82 anos. O atleta estava internado para realizar tratamento de câncer de cólon. No mundo todo, jornais informaram a morte de Pelé e prestaram homenagens.

+ Eterno clube do Rei, Santos se pronuncia após morte de Pelé

Jornais no mundo informam sobre a morte de Pelé

A notícia da morte de Pelé pegou a todos de surpresa. O futebol se despede do maior jogador de todos os tempos, Edson Arantes do Nascimento aos 82 anos.

Clubes do Brasil e do mundo, além de atletas, ídolos e instituições esportivas prestaram homenagens para o Rei, assim como jornais de todo o mundo, desde a Argentina até a França.

Confira algumas das imagens dos portais de jornais e revistas do mundo sobre a morte de Pelé.

O jornal Marca, da Espanha, escreveu "morre Pelé, o Rei do futebol" com uma imagem de Pelé e a coroa.

Na França, os jornais Le Parisien e o Le Monde também mostraram toda a reverência ao maior jogador de futebol de todos os tempos.

Na Argentina, o Clarín relembrou a trajetória de Pelé com grandes fotos. Já o Olé fez questão de deixar o rosto de Pelé estampado por toda a página inicial.

Na Inglaterra, o Sky Sports, famoso por noticiar esportes, escreveu "Lenda brasileira Pelé morre aos 82 anos" após a morte de Pelé.

Já o The Guardian, também na Inglaterra, dedicou a parte principal do seu site para falar sobre Pelé.

Na Itália, o La Gazzetta dello Sport, tradicional jornal esportivo, informou a morte de Pelé com uma foto do três vezes campeão do mundo segurando a taça da FIFA.

Nos Estados Unidos, o New York Times, jornal de renome no país, também fez questão de prestar a sua homenagem para o Rei do Futebol. "Pelé, a cara global do futebol, morre aos 82 anos" no título da matéria.

Morte de Pelé nesta quinta-feira

O maior jogador da história do futebol, Pelé, morreu nesta quinta-feira, 29 de dezembro de 2022, ídolo do Santos e tetracampeão do mundo com a Seleção Brasileira em 1958, 1962 e 1970.

A notícia foi confirmada pela assessoria do Hospital Albert Einstein e divulgada pelos meios de comunicação de todo o país, local em que o jogador estava internado desde 29 de novembro para se tratar e fazer exames após apresentar problemas respiratórios depois de ter covid-19.

Aos 82 anos, Pelé mostrava uma saúde frágil devido ao tratamento de câncer no cólon.

A família de Pelé ainda não divulgou informações sobre o velório. Porém, o sepultamento será em Santos, de acordo com o portal GE.

