Perfil no Instagram expõe supostos convidados da festa de Neymar

Os críticos à festa que o jogador Neymar está promovendo desde o dia 26 de dezembro encontraram uma maneira inusitada de explanar os possíveis convidados do evento: criaram um perfil no Instagram para expor os nomes dos participantes e ‘cancelá-los’.

Perfil segue pistas sobre a festa

O perfil, que até o momento dessa publicação chegava aos 7 mil seguidores, tem seguido algumas pistas para chegar aos convidados da festa do Neymar, como vasculhar as marcações de fotos e stories na cidade de Mangaratiba, onde acontece o evento.

Outro ponto em comum entre a maioria dos nomes expostos são as pulseiras de identificação usadas na festa. A cada dia, uma nova cor de pulseira é entregue aos convidados, e as fotos publicadas por eles nas redes sociais entregam a estratégia.

Vale lembrar que Neymar teria proibido o uso de celulares durante o evento para evitar o vazamento de fotos e vídeos da aglomeração, mas desde o primeiro dia os convidados têm compartilhado fotos em praias, aeroportos e quartos de hotel na cidade, muitos deles com as tais pulseiras.

Quem são os famosos da festa de Neymar?

Dentre os nomes já divulgados pelo perfil no Instagram estão anônimos e famosos como Camila Loures, o irmão Phillipe Loures e outros membros da família da influenciadora, além de Martina Sanzi.

Segundo o colunista Leo Dias, a festa terá como atrações musicais Alexandre Pires, Kevinho, Bruninho e David e Jeito Moleque e acontecerá em uma mansão em Mangaratiba, em Angra dos Reis, Rio de Janeiro.

A assessoria de imprensa de Neymar não confirmou a realização da festa, mas alguns veículos de comunicação conseguiram falar diretamente com a empresa responsável, que confirmou uma festa para 150 pessoas sem citar o nome do jogador.

A notícia da suposta festa de Neymar tem repercutido não só nas redes sociais e no Brasil, como também em veículos de imprensa internacionais tendo em vista a visibilidade do jogador no exterior.