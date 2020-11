Veja a playlist do Barack Obama para seu livro “A Promised Land”

A playlist do Barack Obama impressiona pela versatilidade musical. O ex-presidente adquiriu o hábito de compartilhar playlists antes de grandes eventos.

Desta vez, a ocasião é o lançamento de seu novo livro, “A Promised Land”. Assim, a lista traz “algumas canções memoráveis ​​de meu governo”, disse Obama em um tweet.

Quais músicas ele escolheu? Há duas faixas de Beyoncé (incluindo seu cover de “At Last”, a primeira música dançante do Baile Inaugural dos Obama). Bem como “Lose Yourself” de Eminem (que Obama tocou de forma memorável para se animar antes de seu discurso na Convenção Nacional Democrata de 2016).

Na lista também estão as canções de Stevie Wonder, Bruce Springsteen, Bob Dylan e Gloria Estefan (que foram todos homenageados por Obama com a Medalha Presidencial da Liberdade).

Assim como a faixa dos Beatles “Michelle” (que Paul McCartney tocou na Casa Branca para a ex-primeira-dama quando ele recebeu o Prêmio Gershwin da Biblioteca do Congresso de Obama).

Music has always played an important role in my life—and that was especially true during my presidency. In honor of my book hitting shelves tomorrow, I put together this playlist featuring some memorable songs from my administration. Hope you enjoy it. pic.twitter.com/xWiNQiZzN0

— Barack Obama (@BarackObama) November 16, 2020