Futura mamãe: Viviane Araújo tem planos com noivo e faz anuncio

Viviane Araújo, de 45 anos, surpreendeu os fãs e seguidores ao anunciar que está noiva do empresário Guilherme Militão. Tudo aconteceu na madrugada da última quarta-feira (13), onde a atriz respondeu a famosa caixinha de perguntas e respostas da rede social Instagram.

Viviane Araújo vai ser mãe?

Através do Stories da rede social do Instagram, a dançarina e atriz brasileira fez o anúncio do noivado enquanto interagia com os fãs. Na ocasião, ela até mostrou a aliança do compromisso e avisou que não só o casamento, mas o sonho de ser mãe serão realizados em breve. “Eu e Gui a gente vai se casar, sim, gente. Inclusive, já fui até pedida, já fiquei noiva. Aguardem!”, revelou Viviane para em seguida completar a novidade falando de maternidade. “De um jeito ou de outro, saindo da minha barriga ou adotando, eu vou ser mãe!”, completou.

Durante o bate-papo, a rainha do Carnaval no Rio e em São Paulo também disse que sonha em desfilar grávida em uma escola de samba. Com a interação com os fãs nas redes sociais, a atriz ainda contou que o casal até já começou a escolher nomes para o futuro rebento. “Pensamos só no nome de menina, que seria Maria Flor”, disse. No entanto, ela ressalta: “Agora, de menino, a gente ainda não pensou.”

Como o relacionamento começou?

Viviane Araújo começou a assumir o relacionamento no começo do ano de 2020. A atriz e rainha de bateria mais badalada do Carnaval brasileira engatou um romance com Guilherme Militão e os dois passaram a quarentena juntinhos. Ele tem 31 anos, é carioca, sócio numa imobiliária e torcedor do Vasco, assim como Vivi. Os dois são vizinhos no bairro do Recreio, zona oeste do Rio de Janeiro, e na época, passaram o réveillon juntos em um hotel de luxo na capital fluminense.

Nas redes sociais, a musa da passarela não esconde a admiração e o amor pelo noivo. Em uma postagem, ela escreveu: “Ahhh o amor !!! O amor não é apenas dizer eu te amo, não é status de relacionamento, não é apenas andar de mãos dadas. O amor de verdade é querer estar junto, é ser único na vida de alguém, é amar e ser amado na mesma intensidade, é sorrir mais do que chorar, é amar como qualidade e os defeitos de uma pessoa, é voltar pra conversar depois de uma briga, é medo de perder, não é algo que você escolhe sentir, simplesmente acontece, não é querer uma amor por apenas carência ou medo de ficar sozinho, o amor é mais que isso. É desejo de andar de mãos dadas durante o dia e de pés dados durante a noite, amar alguém é deixar fluir o sentimento e ser capaz de amar, e amar simplesmente.”

Antes de Militão, Viviane foi noiva do jogador de futebol Radamés Martins, 34. Eles ficaram juntos por dez anos e anunciaram o fim do relacionamento em 2017. Atualmente, ele está casado com a judoca Caroline Furlan, com quem tem um casal de filhos.

