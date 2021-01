Felipe Neto alfineta Whindersson e recebe resposta afiada

A mobilização de famosos pela situação da falta de oxigênio em Manaus tem sido assunto e também tem gerado tensão. Por conta de um comentário que depois acabou apagando, sobre cilindros de oxigênio, Felipe Neto possivelmente ganhou uma indireta de Whindersson no Twitter na madrugada desta sexta-feira (15).

A indireta do piauiense não citou nomes, mas pelos comentários da publicação em que Whindersson reclamou sobre uma declaração, fãs afirmaram que a irritação do humorista vinha de algo dito por Felipe Neto. O desentendimento acabou gerando briga entre outras pessoas, usuários da rede social tomaram lados e chegaram a discutir sobre o assunto.

O que aconteceu entre Felipe Neto e Whindersson?

Após cobrar colegas famosos e entrar em contato com pessoas que podem ajudar na crise que Manaus tem sofrido, Whindersson se irritou com um comentário sobre o assunto. “Ninguém comprou cilindros, os artistas estão se comprometendo publicamente a ajudar com o valor em cilindros, se mobilizando para ajudar de alguma forma, mas a interpretação é difícil para alguns”, reclamou o humorista. Na publicação, um fã do artista escreveu: “Felipe Neto não merece atenção, tem que continuar cancelado. Chato pra c******”, insinuando que a indireta do ator seria para o youtuber carioca.

“Felipe Neto disse a mesma coisa [que Whindersson] quase uma hora atrás. Como você é um doente que politiza até noticia de ajuda por não gostar dele, mencionou sem motivo nenhum”, rebateu uma internauta. “Mais uma falando besteira. Mas vou explicar: Whin fala que vai doar cilindros, convida artistas que também vão, Felipe surge dizendo que ninguém está comprando cilindro. Whin responde”, foi retrucado.

Pouco depois da publicação de Whindersson, Felipe Neto escreveu no Twitter: “a situação é muito grave, pessoas estão morrendo, não é hora de caçar like. Se não tem cilindro para vender, tem que viabilizar de alguma forma, não prometer coisa que não existe. Por isso eu vim explicar a realidade”.

Ninguém comprou cilindros, os artistas estão SE COMPROMETENDO publicamente a ajudar com o VALOR EM CILINDROS, se MOBILIZANDO pra ajudar DE ALGUMA FORMA, mas a interpretação é difícil para alguns. — Whindersson Nunes (@whindersson) January 15, 2021

E q fique muito claro: isso tudo é culpa do descaso do estado, do atual governo e do ministério da saúde. Planejamento ZERO!

Fim do lockdown.

Inúmeras festas no fim do ano. Tudo isso era previsto. Todas as pessoas q lutaram contra o lockdown possuem sangue nas mãos. — Felipe Neto (@felipeneto) January 15, 2021

Para de ser ridicula , ninguém suporta esse garoto — brunno matarazo (@brun04136445) January 15, 2021

Felipe apagou tweet

O youtuber revelou no fim da noite de quinta-feira (14) que apagou um tweet que continha informação errada: “galera, apaguei meu tweet da compra de 40 cilindros de oxigênio porque não tem! A situação é gravíssima e pode se ampliar para o país inteiro. Ninguém consegue comprar os cilindros e se as pessoas decidirem comprar pra si “por segurança”, vai ser o caos total”.

Já na madrugada de sexta-feira (15), antes de publicar o texto que possivelmente era em resposta à Whindersson, e após apagar o tweet, Felipe Neto disse: “ninguém comprou cilindro nenhum para Manaus. Nenhum. Pessoas sérias estão trabalhando agora para tentar viabilizar o transporte de cilindros cheios. Não é fácil! Precisa de autorização da FAB”.

