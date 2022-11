Conheça as esposas e namoradas dos jogadores da Seleção Brasileira em 2022

Saiba quem são as esposas e namoradas dos jogadores da seleção brasileira. Na imagem, Pedro Guilherme com noiva e goleiro Alisson com esposa - Foto: Reprodução/Instagram/@pedroguilherme/@nataliabecker

O Brasil fez sua aguardada estreia na Copa do Mundo do Catar de 2022 e o público ficou eufórico com a vitória. Além disso, a curiosidade sobre a vida pessoal dos atletas também tomou conta da torcida e tem muita gente curiosa por aí sobre quem são as namoradas dos jogadores da seleção brasileira.

Isabelle Silva - Esposa de Thiago Silva

O capitão da seleção, Tiago Silva, é casado com Isabelle Silva, influenciadora digital com quase 500 mil seguidores no Instagram. Nas redes sociais, Isabelle fala sobre família, moda e a vida do dia a dia. Os dois já são pais. Os filhos do casal são, Isago, de 14 anos de idade, e Iago, de 10 anos.

Ana Lídia Martins - Noiva de Bruno Guimarães

Quem também aparece entre as namoradas dos jogadores da seleção brasileira é Ana Lídia Martins. Bruno Guimarães em breve será um homem casado, o jogador ficou noivo da nutricionista no começo do segundo semestre de 2022 e a dupla já tem um filho. Agora em novembro, Matteo, o bebê do casal completou 1 mês de vida.

Natália Loewe Becker - Esposa de Alisson

O goleiro Alisson é casado com Natália Loewe Becker. Natália tem 300 mil seguidores no Instagram e é Embaixadora da Boa Vontade da OMS para Promoção da Saúde. Os dois estão juntos desde 2012 e tem três filhos juntos: Helena, 5 anos, Matteo, 3 anos, e Rafael de 1 ano.

Fernanda Nogueira - Noiva de Pedro Guilherme

O jogador Pedro Guilherme e a psicóloga Fernanda Nogueira eram namorados até pouco tempo. Após ser convocado para a Copa do Mundo do Catar, o atleta fez uma surpresa para a amada e a pediu em casamento, agora eles estão noivos. Fernanda é psicóloga infantil e trabalha com autismo. Ela tem mais de 12 mil seguidores no Instagram.

Veja como foi o pedido de casamento do jogador:

Raiane Lima - Namorada de Gabriel Jesus

Entre as namoradas dos jogadores da seleção brasileira também está Raiane Lima. A jovem pernambucana está em um relacionamento com Gabriel Jesus e a dupla tem um filho. O casal está junto desde julho de 2021 e o anúncio da gravidez veio alguns meses depois. A pequena Helena nasceu em maio de 2022.

Carol Cabrino - Esposa de Marquinhos

A empresária e influenciadora digital Carol Cabrino é casada com o jogador Marquinhos. Ela é dona da marca de roupas Cabrino Baby e mais de 500 mil seguidores no Instagram. O relacionamento do casal começou em 2013 e três anos depois a dupla subiu ao altar. Eles tem três filhos juntos, Maria Eduarda, Enrico e Martina.

Anna Mariana - Esposa de Casemiro

Casemiro é outro do time de casados, o jogador está com a influenciadora digital e maquiadora Anna Mariana Casemiro há quase 10 anos. O casal namorou por cerca de um ano e meio e subiu ao altar em 2014. Eles tem dois filhos até o momento, Sara e Caio.

Duda Fournier - Esposa de Lucas Paquetá

A nutricionista Maria Eduarda Fournier é casado com Lucas Paquetá. Ela tem 334 mil seguidores no Instagram e está casada com o atleta desde 2018. Da união, nasceram dois meninos, Benício, de 2 anos, e Filippo, de 1 ano de idade.

Natalia Rodrigues Belloli - Esposa de Raphinha

A influenciadora digital Natalia Rodrigues Belloli é casada com Raphinha. Ela tem 127 mil seguidores no Instagram e conhece o jogador há cerca de uma década. No entanto, o relacionamento da dupla só começou muito tempo depois, em 2021. Eles se casaram pouco depois, em fevereiro de 2022.

Joana Sanz - Esposa de Daniel Alves

Daniel Alves é casado com a modelo espanhola Joana Sanz. O relacionamento da dupla completou 7 anos agora em 2022, a troca de alianças no altar aconteceu 5 anos atrás, em 2017. O jogador tem dois filhos que são fruto de seu casamento anterior com Dinorah Santa Ana, Daniel e Victoria. A dupla se separou em 2011.

Vitoria Schneider - Esposa de Alex Telles

Alex Telles é casado com Vitoria Telles, compositora e criadora de conteúdo digital. Vitoria está grávida no momento e o barrigão da famosa já mostra que o bebê chega em breve, ela está no oitavo mês de gestação. Entre 2018 e 2020, Alex foi casado com Priscila Minuzzo. O relacionamento com Vitoria começou em 2021.

Jaqueline Maoski - Esposa de Weverton

Weverton é o outro goleiro da seleção brasileira. O jogador é casado com Jaqueline Maoski, com quem tem dois filhos. A dupla se casou em outubro de 2017 e o filho mais novo do casal, Olavo, nasceu em há poucos meses. A outra filha do casal se chama Valentina e tem 5 anos.

Marilia Nery Ribeiro - Esposa de Everton Ribeiro

Marilia Nery Riberio é casada com o jogado Everton Ribeiro. Ela é publicitária e influenciadora digital e tem mais de 500 mil seguidores no Instagram. O casal está junto há bastante tempo, 15 anos, e são pais de duas crianças, Augusto e Antônio.

Isabella Russo - Namorada de Gabriel Martinelli

Gabriel Martinelli namora com a estudante de medicina de medicina Isabella Russo, que soma mais de 72 mil seguidores no Instagram. A carioca e o jogador de futebol estão juntos desde 2020.

