Harry e Meghan se separaram? Entenda situação do casal

Um dos casais mais amados do mundo, Harry e Meghan tem preocupado o público desde novembro, época em que surgiram rumores sobre um suposta separarão do casal. Em meio as polêmicas e burburinhos sobre a vida pessoal do casal, um documentário sobre a dupla agora tem aguçado a curiosidade dos fãs no catálogo da Netflix.

+Protocolos da Família Real: quais as regras mais absurdas?

Harry e Meghan estão separados?

No começo de novembro deste ano, Lady Colin Campbell, especialista britânica conhecida por antecipar escândalos na família real, divulgou que Harry e Meghan estão separados.

No vídeo que publicou em seu canal no Youtube sobre o assunto, Colin afirmou que ouviu de fontes confiáveis que os dois nem vivem mais juntos. Segundo ela, o assunto ainda não foi oficializado pela família real por conta do trabalho dos advogados nos bastidores, que buscam acordar tudo entre o casal.

Até agora, dezembro de 2022, nenhuma afirmação foi feita pelo casal ou pela família real. "Eles vão se separar oficialmente em algum momento", afirmou Lady Colin, que disse que há muito a ser tratado pelo príncipe e a esposa, como a custódia das crianças, separação de bens, entre outros.

Você pode ver os detalhes divulgados por Lady Colin no vídeo abaixo. Porém, é necessário falar inglês para entender o conteúdo. As únicas legendas disponíves estão em inglês:

Neste vídeo que publicou alguns dias mais tarde, Lady Colin soltou atualizações sobre o suposto divórcio do casal:

História do casal

Harry e Meghan estão casados desde 2018. Ao se tornar esposa do príncipe inglês, Meghan, que é norte-americana, recebeu o título de Duquesa de Sussex.

Eles se conheceram em 2016, por meio de um encontro às cegas organizado por uma amiga em comum, segundo contou o príncipe em 2017, durante entrevistas após os dois ficarem noivos. Ao TMJ4 News, ele disse que nunca tinha assistido a série que deixou a americana famosa, Suits, ou ouvido falar dela antes.

O primeiro bebê do casal, Archie Harrison Mountbatten-Windsor nasceu pouco depois dos dois selarem a união, em maio de 2019. Algum tempo depois, em junho de 2021, a dupla ganhou mais um herdeiro, desta vez uma menina, Lilibet Mountbatten-Windsor.

A ex-atriz já havia sido casada antes de subir ao altar com Harry. Entre 2011 e 2013, ela esteve com o produtor, diretor e agente de talentos Trevor Engelson, que hoje é casado com Tracey Kurland.

+Após Charles, qual a linha de sucessão ao Trono Britânico?

Documentário de Meghan Markle e o príncipe Harry

Agora em dezembro de 2022, chegou ao catálogo da Netflix o documentário Harry & Meghan. Os primeiros três episódios foram lançados no dia 8 de dezembro e os últimos três sairão ainda este ano, no dia 15 de dezembro.

A produção explora o relacionamento de Harry e Meghan desde o começo do namoro do casal até a subida no altar e a conturbada entrada de Meghan Markle para a família real britânica.

Nos episódios, há entrevistas com familiares e amigos do casal, assim como especialistas no assunto, jornalistas e historiadores que mostram como o relacionamento foi abordado na mídia ao longo dos anos.

Para assistir, é necessário ser assinante de algum pacote da plataforma streaming. Atualmente, há quatro planos mensais disponíveis. O mais barato deles é de R$ 18,90. Esta opção permite que anúncios sejam exibidos aos clientes e tem qualidade de imagem de até 720p (HD).

O segundo plano é o básico, que cobra R$ 25,90 ao mês. A qualidade disponível também é de 720p, mas nesta opção não há a exibição de anúncios. Os demais planos são o padrão de R$ 39,90, com qualidade de 1080 p (Full HD) e sem propagandas e o Premium, de R$ 55,90, com qualidade 4k (Ultra HD) e também sem propagandas.

Confira o trailer:

Leia também

Diana e Rainha Elizabeth II: 5 curiosidades sobre a relação