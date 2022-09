Após Charles, qual a linha de sucessão ao Trono Britânico?

Após a morte de Elizabeth II, o trono britânico passou para as mãos do filho mais velho da monarca.

Antes da morte da rainha Elizabeth II, haviam dúvidas se Charles III – devido a idade – ascenderia algum dia ao trono ou se o próximo rei da nação seria o filho mais velho do monarca, o príncipe William. Após muitos anos de espera, Charles III começou seu reinado e a linha de sucessão ao trono britânico está definida a partir de seus descendentes. Atual rei, Charles é o monarca mais velho a ascender ao trono, ele tem 73 anos de idade.

Qual é a linha de sucessão ao trono britânico após morte de Charles III?

As regras da monarquia britânica ditam que a coroa deve ir para o primogênito, seja ele homem ou mulher, do monarca no trono. Ou seja, o filho mais velho. Por isso, Charles III, o primeiro entre os quatro filhos de Elizabeth II, foi quem ficou com o lugar da mãe após a morte da rainha e seu filho mais velho, William será o futuro rei.

William é fruto do primeiro casamento de Charles III, com a princesa Diana – de 1981 a 1996. Hoje, ele é casado com Camila Parker Bowles, com quem oficializou a união em 2005. Porém, os dois estão juntos há décadas. Camila ficou conhecida quando Diana ainda era viva, por ser amante do primogênito de Elizabeth II.

É certo que William será rei um dia, os únicos motivos para o título ser passado para o próximo na linha de sucessão seriam uma abdicação, ou uma tragédia, como a morte de William.

Conheça a linha de sucessão ao trono britânico agora que Charles III é o rei:

Príncipe William

William é o próximo na linha de sucessão ao trono britânico. Ele tem atualmente 40 anos de idade e o título de Príncipe de Gales. É casado com Kate Middleton e tem três filhos, George, Charlotte e Louis.

Príncipe George

O segundo na linha de sucessão ao trono britânico é George, o primeiro filho do príncipe Williams com Kate Middleton. O menino tem 9 anos de idade no momento.

Princesa Charlotte

Depois do príncipe George, na linha de sucessão aparece a segunda filha de William e Kate, Charlotte, que tem no momento 7 anos de idade.

Príncipe Louis

Após George e Charlotte, quem aparece é o príncipe Louis, terceiro filho de William e Kate. O menino nasceu em 2018 e atualmente tem 4 anos de idade.

Príncipe Harry

Segundo a CNN e o G1, apesar do príncipe Harry – filho mais novo de Charles III e Lady Di – ter se afastado de seus deveres reais para buscar independência depois de se casar com Meghan Markle, ele ainda faz parte da linha de sucessão. Ele é o quinto nesta ordem.

No entanto, você pode se perguntar: já que ele é filho de Charles III, o atual rei, por que ele não vem logo atrás de William na linha de sucessão ao trono britânico? A resposta é simples. As normas da família real ditam que o filho mais velho do monarca em ação é o herdeiro do trono, como Wiliam tem filhos, eles entram na frente de Harry.

Caso William e Kate não tivessem filhos, Harry estaria no topo da lista. Ou seja, mudanças acontecerão na linha de sucessão quando George, o filho mais velho de William e Kate, tiver herdeiros.

O que é rei ou rainha “consorte”?

Charles III é o atual rei e sua esposa, Camila Parker Bowles, é a atual rainha consorte. Quando a linha de sucessão ao trono britânico andar e William assumir a coroa, Kate Middleton também será classificada como rainha consorte. Mas o que isso significa?

Para quem não entende, o termo “consorte” é utilizado para diferenciar o rei ou rainha que chegou ao cargo não por ser herdeiro sanguíneo da família real, mas por ter se casado com o monarca que ascendeu ao trono. O consorte não é chefe de Estado e não tem poderes tem poderes políticos e militares. O líder de fato é o que nasceu na família real e divide laços sanguíneos com o rei ou a rainha anterior.

Se Diana Spencer, a Lady Di, estivesse viva hoje em dia e ainda casada com Charles III, ela também seria considerada rainha consorte, pois chegaria ao trono por ser casada com o filho da rainha e não uma herdeira direta da monarca.

