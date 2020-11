Príncipe William teve coronavírus e manteve o diagnóstico em segredo

O Príncipe William teve coronavírus no início deste ano e não estava bem. Mas isso não veio a público porque ele “não queria preocupar ninguém”.

Sabe-se que o duque de Cambridge teve o vírus em abril, na mesma época em que seu pai, o príncipe Charles, havia testado positivo para o coronavírus em 26 de março.

O príncipe William não confirmou publicamente que tinha o vírus. Mas de acordo com relatos, ele disse a alguém em um noivado: “Havia coisas importantes acontecendo e eu não queria preocupar ninguém”.

Quando contatado no domingo, o Kensington Palace não quis comentar, mas não negou a alegação.

Uma fonte disse ao The Sun que o príncipe havia sido “atingido com força pelo vírus”.

O duque recebeu o tratamento pelos médicos do palácio e seguiu as diretrizes do governo isolando-se na casa da família, Anmer Hall, em Norfolk.

Apesar de sua doença, ele ainda conseguiu realizar 14 compromissos por telefone e videochamada em abril. Bem como uma videoconferência com os funcionários do NHS no Queen’s Hospital em Burton.

William, que é pai de George, Charlotte, e Louis, teve uma pausa de sete dias após 9 de abril. Mas abriu o Hospital Nightingale em Birmingham por vídeo em 16 de abril.

Homenagem ao NHS

Na semana passada, William e Kate elogiaram os trabalhadores do NHS por sua “humildade e compaixão” no Pride of Britain Awards.

O casal se reuniu com seis representantes do NHS para entregá-los o prêmio em um dos hospitais mais antigos da Grã-Bretanha, o St Bartholomew’s, na cidade de Londres.

O duque disse: “O impacto devastador da pandemia do coronavírus nos lembrou, como nação, o quanto devemos aos milhares de trabalhadores do NHS que foram muito além do dever este ano”.

“Eles trabalharam incansavelmente, 24 horas por dia, com humildade e compaixão, nas circunstâncias mais desafiadoras. Colocando suas próprias vidas em risco para ajudar os outros”, acrescentou.