Qual é a idade de Milton Nascimento?

saiba a idade de Milton Nascimento e relembre carreira do cantor - Foto: Reprodução/Facebook/MiltonNascimento

Um dos maiores nomes da música brasileira, Milton Nascimento completou 81 anos de idade em 2023 e já soma mais de 60 anos só de carreira. O músico decidiu se despedir dos palcos e realizou uma grande última turnê nos últimos tempos e tem uma trajetória de tirar o chapéu.

Milton Nascimento tem seis décadas de carreira

Milton Nascimento deu seus primeiros passos no mundo da música aos 7 anos de idade, quando começou a tocar alguns instrumentos, como gaita e sanfona. Foi aos 13 que ele ganhou um violão e entrou para o seu primeiro grupo musica, o grupo Luar de Prata, que depois trocou nome para Milton Nascimento e seu conjunto". Depois, Milton acabou também fazendo parte do "W"s Boys e o Conjunto Holliday durante o começo dos anos 60.

Em 1966, ele ficou conhecido por algumas de suas composições, como E a Gente Sonhando pelo Tempo Trio e Canção do Sal por Elis Regina. Foi só em 1967 que Milton Nascimento lançou seu primeiro álbum e deu o pontapé na carreira solo, sua canção Travessia ficou em segundo lugar no Festival Internacional da Canção e colocou o nome do cantor no mapa.

O segundo álbum de Milton Nascimento veio logo no ano seguinte, intitulado Courage e deu início também a carreira internacional dele, já que algumas faixas eram em inglês. Quase uma máquina de compor, ele lançou mais discos logo em seguida, Milton Nascimento (1969), Milton (1970), Clube da Esquina (1972), Milagre dos Peixes (1973), Milagre dos Peixes (ao vivo) (1974), Minas (1975), Milton (1976), Geraes (1976), Clube da Esquina 2 (1978), Journey to Dawn (1979) e muitos outros.

Durante os anos de 1980, Milton Nascimento teve grande feitos na carreira, como uma apresentação no conceituado Carnegie Hall, em Nova York, além de um show na Praça da Apoteose no Rio de Janeiro que marcou a presença de 80 mil pessoas. Nesta década, ele também expandiu suas turnês para vários cantos do mundo e esteve em locais como Argentina, onde chegou a gravar um disco ao vivo, e o Japão.

Ao longo dos anos 90, Milton Nascimento também lançou mais projetos, como os discos Angelus (1994) e Amigo (1994) e chegou a ser considerado o "melhor artistas do ano" pela consagrada revista norte-americana Down Beat, dedicada ao mundo do jazz e em atividade desde 1935.

Foi em 1998 que Milton Nascimento venceu o Grammy de Best World Music Album (Melhor Álbum de Música Mundial) no Grammy, o prêmio mais importante do mundo da música. Ele já havia sido indicado na mesma categoria em duas edições passadas, mas ainda não conquistado o prêmio. Quatro anos depois de sua vitória, ele foi indicado novamente, mas desta vez não conseguiu a estatueta e perdeu para o indiano Ravi Shankar.

Durante os anos 2000, Milton Nascimento lançou mais alguns álbuns, como Pietá (2005) e Tudo o Que Você podia ser (2010), e aos 70 comemorou seus 50 anos de carreira. Ele fez uma turnê especial pelo país intitulada Travessia entre 2012 e 2013 e lançou um álbum especial ao vivo do evento que marcou suas cinco décadas na música.

Mesmo depois de alcançar a terceira idade, Milton Nascimento continuou encontrando o público nos palcos e além de suas turnês lançou obras como o EP Existe Amor com Criolo, o single Beleza Destruída (2022) com Djavan, entre outros. Em 2021, o músico anunciou sua última turnê, intitulada A Última Sessão de Música, que marcou sua despedida dos shows no ano seguinte.

