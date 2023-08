Qual o estado de saúde de Faustão? Apresentador segue internado

O apresentador Faustão, 73, segue internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, em tratamento para insuficiência cardíaca. Na noite do último domingo, 20, a instituição divulgou uma nota informando que o famoso terá que passar por um transplante de coração, ainda sem data para ocorrer já que Fausto terá que aguardar na fila do SUS.

Em entrevista à CNN na segunda-feira, 21, o filho de Fausto Silva, João Guilherme Silva, atualizou o estado de saúde do apresentador. “Ele está bem, passei a noite aqui com ele. Está bem. Agradecemos o carinho de todos”, disse o rapaz sobre o pai, que continua internado no hospital localizado no Morumbi.

Faustão está com insuficiência cardíaca e, em decorrência do agravamento do quadro, terá que passar por um transplante cardíaco. Não há previsão de alta para o apresentador, que está em diálise e fazendo uso de medicamentos para ajudar na força de bombeamento do coração.

Como está o Faustão?

Fausto está internado desde o último dia 5. Após a repercussão da notícia, o apresentador gravou um vídeo, publicado no Instagram de João Guilherme, um de seus filhos, tranquilizando os fãs e pedindo orações. “Eu estou ainda [em] tratamento, e eles [médicos] vão decidir que tipo de cirurgia podem fazer. Eu peço que quem goste de mim, reze por mim [...] Minha família é maravilhosa, uma mulher extraordinária e, com tudo isso, quem decide é o chefe lá em cima”, disse.

O último programa do "Faustão na Band" foi exibido em 18 de agosto. O apresentador encerrou o contrato com a emissora antecipadamente após um ano e meio por conta dos baixos índices de audiência e faturamento abaixo do esperado. A despedida do famoso da televisão contou com uma homenagem especial com a presença dos três filhos de Fausto e toda sua família.

O ícone da televisão brasileira já está cadastrado na fila do SUS e aguarda a disponibilização de um coração. Até o final de julho, havia 180 pessoas na espera pelo mesmo procedimento em São Paulo, segundo dados da Secretaria Estadual da Saúde, e o tempo na fila pode levar entre 12 e 18 meses. Entre janeiro e junho deste ano, foram realizados 75 transplantes do tipo no Estado.

A fila de cadastro para transplantes de qualquer órgão é feita em ordem cronológica, mas há alguns critérios que podem que tornam certos casos prioridade como o estágio de gravidade da doença, tipo sanguíneo, entre outras possibilidades.

Há também a questão da compatibilidade genética e o tempo de isquemia, que é o tempo de duração do órgão no corpo - ou seja, desde o transporte do órgão da origem até a cirurgia. Outro caso prioritário são as crianças, que passam na frente na fila por estarem concorrendo com pessoas mais e velhas e pelo doador também ser outra criança.

No Brasil, há uma fila única gerenciada pelo Sistema Nacional de Transplantes (SNT), gerenciada pelo Ministério da Saúde e 90% das cirurgias são feitas pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Todos devem entrar na fila do SUS caso precisem de um transplante, independente da condição financeira - o Brasil tem o maior sistema público de transplante de órgãos de todo mundo.

