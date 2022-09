Na última quinta-feira, 8 de setembro, os canais oficiais da família britânica confirmaram o falecimento da rainha Elizabeth II. A morte da monarca aconteceu quando ela estava no Castelo de Balmoral, na Escócia, e gerou luto ao redor do mundo. Agora, os súditos da soberana querem saber quando vai ser o funeral da rainha Elizabeth II. O funeral já tem data marcada e será realizado na Abadia de Westminster, que fica em Londres.

Quando vai ser o funeral da rainha Elizabeth II no Reino Unido?

Dia 19 de setembro de 2022, segunda-feira, é quando vai ser o funeral da rainha Elizabeth II, segundo informações dos canais oficiais da monarquia britânica. A cerimônia fúnebre será realizada na Abadia de Westminster, mas até lá, o corpo da rainha será transportado e repousará em alguns espaços, como o Palácio de Holyroodhouse e Palácio de Westminster, para que o público possa ter acesso ao corpo de Elizabeth II.

A monarca morreu no Castelo de Balmoral, na Escócia, e por isso precisará ser levado de volta à Inglaterra, processo que começará neste domingo, dia 11 de setembro. A família real tem espaços oficiais para seus anúncios de protocolo, como site próprio e redes sociais, e revelou como será a caminhada do caixão da rainha até a Abadia de Westminster, no dia 19 de setembro, quando vai ser o funeral da rainha Elizabeth II.

11 de setembro, domingo

O corpo da rainha Elizabeth saiu do Castelo de Balmoral – local em que morreu – e será transportado até Edimburgo, capital da Escócia, para o Palácio de Holyroodhouse.

12 de setembro – segunda-feira

Na segunda, o caixão com o corpo da rainha vai permanecer no Palácio Holyroodhouse até o período da tarde e então seguirá ao longo da avenida Royal Mile até a Catedral St Giles, em Edimburgo, em uma procissão em que são esperados o Rei Charles e outros membros da família real para uma cerimônia.

13 de setembro – terça-feira

Neste dia, o corpo da rainha Elisabeth II vai ser transportado de avião. Deixará a Escócia e então seguirá direto para Londres, capital da Inglaterra. Ao chegar por lá, o caixão será levado até o Palácio de Buckingham.

14 de setembro – quarta-feira

Na tarde de quarta-feira, é previsto que o corpo da monarca deixará o Palácio de Buckingham e seguirá até o Palácio de Westminster. O corpo da rainha ficará lá até o dia do funeral – ou seja, durante quatro dias – e poderá ser visitado pelo público.

15 de setembro – quinta-feira

O caixão continuará no Palácio de Westminster, com a presença de alguns membros da família real e possibilidade de visita dos súditos.

16 de setembro – sexta-feira

O caixão continua no Palácio de Westminster com visitação aberta para o público que deseja prestar seus tributos a rainha Elzabeth II.

17 de setembro – sábado

O caixão continua no Palácio de Westminster.

18 de setembro – domingo

Caixão com o corpo permanece no Palácio de Westminster pelo último dia antes do dia quando vai ser o funeral da rainha Elizabeth II.

19 de setembro – segunda-feira

Na segunda-feira, dia 19 de setembro, é finalmente quando vai ser o funeral da rainha Elizabeth II. O caixão deixará o Palácio de Westminster e vai ser transportado até Abadia de Westminster, onde é esperado a presença de chefes de estado, a família real e o Rei Charles.

No sábado (10/9), foi revelado que o novo rei da nação decretou o dia do funeral da mãe como feriado no Reino Unido.

Quem substitui a rainha no trono?

Quem assumiu o trono britânico após a morte da rainha Elizabeth II foi o filho da monarca, Charles III, que até então tinha o título de príncipe. Ele é o monarca mais velho a ser coroado no país e é casado com Camilla Parker-Bowles, que se tornou rainha consorte.

Entre as décadas de 1980 e 1990, Charles III foi casado com Diana Spencer, a Lady Di, apelidada de a “princesa do povo”. Com ela, Charles III teve dois filhos, William e Harry. O casal se separou oficialmente em 1996 e Diana morreu no ano seguinte, vítima de um acidente de carro.

Rei Charles da Inglaterra: quais poderes terá o filho da Rainha Elizabeth II?

