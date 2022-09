Rei Charles da Inglaterra: quais poderes terá o filho da Rainha Elizabeth 2?

A morte de Elizabeth II aos 96 anos marca o início de 10 dias tumultuados para o Reino Unido que verá uma uma nação lamentando sua monarca mais antiga e um novo rei proclamado. Em poucas horas, o mais velho dos quatro filhos de Elizabeth, será formalmente proclamado Rei Charles da Inglaterra, em uma cerimônia que remonta a centenas de anos.

Aos 73 anos, ele é a pessoa mais velha a ascender ao trono na história britânica.

As bandeiras serão hasteadas a meio mastro enquanto o país embarca em um período de luto nacional. A política normal será suspensa à medida que os tributos fluem de todo o mundo. Em Londres, o caixão da rainha será colocado no Westminster Hall antes de seu funeral de Estado, que será marcado por um feriado.

As próximas duas semanas serão um choque para um país acostumado a ser governado pelo mesmo monarca por mais de 70 anos – mais de 85% da população viva. Charles agora terá que dirigir a instituição quase imutável da monarquia em um país que mudou além do reconhecimento desde a ascensão de sua mãe. Seu reino enfrenta uma possível separação enquanto a Escócia pressiona pela independência e por uma posição incerta no mundo depois de deixar a União Europeia.

Que poderes terá Rei Charles da Inglaterra?

O papel do Rei Charles da Inglaterra é fortemente restrito e em grande parte cerimonial. Ele terá que permanecer neutro na política – um desafio potencial para um homem que no passado expressou claramente seus pontos de vista sobre questões que vão desde a proteção do meio ambiente até as falhas da arquitetura modernista.

Como é feito um novo rei?

Por lei, Charles automaticamente se tornou rei no momento em que sua mãe morreu. O reconhecimento formal virá do chamado Conselho de Adesão, normalmente convocado dentro de 24 horas após a morte de um soberano.

O grupo inclui membros do Conselho Privado – historicamente os conselheiros mais confiáveis ​​do soberano. Se ela estiver em ou perto de Londres, o primeiro-ministro também deve comparecer à reunião no Palácio de St. James. Também estarão presentes funcionários da cidade de Londres, o principal distrito financeiro da capital, e da Commonwealth, um grupo de nações composto principalmente por ex-membros do Império Britânico.

Nos tempos modernos, as fileiras do Conselho Privado foram formadas por políticos, aristocratas e clérigos, mas suas origens remontam ao “Witan” anglo-saxão do século VII ou grupo de sábios que aconselhavam o monarca e supervisionavam a sucessão.

Após a reunião, o novo soberano será proclamado pelo cortesão responsável, conhecido como Garter King of Arms, que fará um discurso da Galeria da Proclamação com vista para o Friary Court no palácio. Esse endereço é então repetido em cidades e vilas em todo o país em uma tradição que antecede as comunicações modernas. Espere ouvir: “A Rainha está Morta. Vida longa ao rei.”

Também é costume que o novo soberano diga algo memorável que mais tarde é formalmente publicado no registro oficial do governo, o London Gazette.

+ QUEM SÃO OS NETOS DA RAINHA DA ELIZABETH – DO MAIS VELHO AO MAIS NOVO

+ COMO A FAMÍLIA REAL GANHA DINHEIRO? SAIBA QUÃO RICO ELES SÃO