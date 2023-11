Quantas filhas adotivas tem Silvio Santos?

Veja quem entre as filhas de Silvio Santos é adotada. Na imagem, apresentador com Silvia Abravanel - Foto: Reprodução/Instagram/@Na foto, Cintia, Daniela, Silvia, Rebeca, Patrícia e Renata, as filhas de Silvio Santos - Foto: Reprodução/Instagram/@silviaabravanel

Dono de uma das maiores emissoras do país, Silvio Santos tem um número alto de herdeiras para seu império na TV. Entre as seis filhas do apresentador, uma delas foi adotada ainda bebê. Qual filha de Silvio Santos é adotada? Silvia entrou para a família do empresário de 92 anos durante o primeiro casamento dele.

Quem é a filha adotiva de Silvio Santos?

Única adotada entre as filhas de Silvio Santos, Silvia Abravanel revelou no programa de Sônia Abrão em janeiro de 2023 que foi informada pelo pai sobre o assunto quando tinha por volta dos 5 anos de idade. Ela contou que ouviu que era "adotiva" por uma das irmãs e questionou o dono do SBT se isso seria uma doença. O empresário então contou que suas outras filhas eram da "barriga da mamãe", enquanto ela era uma "filha do coração".

A apresentadora também contou que já buscou pelos pais biológicos, quando trabalhava no quadro de DNA do programa do Ratinho. Ela chegou a colocar as mãos em sua certidão de nascimento, mas encerrou a busca porque os pais ficaram chateados. A famosa comentou que tinha curiosidade sobre o assunto e tinha vontade de descobrir se era parecida fisicamente com o pai ou a mãe, mas não queria magoar os pais adotivos, então encerrou o assunto.

Silvia Abravanel foi adotada por Silvio Santos em 1971, com poucas dias de vida. Na época, Silvio era casado com Maria Aparecida Abravanel, conhecida como Cidinha, com quem já tinha uma filha, a artista plástica Cintia, que nasceu em 1963 e é conhecida por ser mãe de Tiago Abravanel.

E assim como as outras filhas de Silvio Santos, Silvia trabalha no SBT desde nova. Ela começou sua trajetória no canal do pai aos 16 anos de idade, como assistente de produção. Alguns anos mais tarde, depois de atuar como assistente da presidência na holding da família, ela se tornou produtora executiva no SBT.

Foi a partir de 2003 que o rosto de Silvia começou a ficar mais conhecido entre o público do SBT, pois ela começou sua trajetória como apresentadora na emissora. Ela chegou a apresentar o Casos da Vida Real, passou pelo Programa Cor de Rosa, entre outros.

O maior trabalho de Silvia como apresentadora veio a partir de 2015, quando ela passou a comandar o Bom dia & Companhia. Ela ficou a frente do programa infantil até 2022, quando ele saiu do ar após quase três décadas de exibição. Como o fim do Bom dia & Cia, Silvia não se afastou da programação infantil do canal porque continua hoje com o Sábado Animado, exibido semanalmente a partir das 06h00.

Filhas de Silvio Santos

Depois de Cintia e Silvia, Silvio Santos teve mais quatro filhas, todas biológicas e frutos do relacionamento com Íris Abravanel. A primeira a nascer em seu segundo casamento foi Daniela Beyruti, hoje com 47 anos. Ela foi quem assumiu o cargo de vice-presidente do SBT no primeiro semestre de 2023, no lugar de José Roberto Maciel, e tem sido responsável pelas mudanças na programação do canal desde então.

Em seguida, veio Patrícia Abravanel, com 46 anos atualmente. Ela é uma das mais conhecidas entre as filhas de Silvio Santos, por apresentar programas no SBT há muitos anos. Além de aparecer no Cante se Puder, Roda a Roda, Máquina da Fama, Topa ou Não Topa, Vem pra Cá, entre outros, ela foi a escolhida para substituir o pai no Programa Silvio Santos, exibido aos domingos.

A quinta filha de Silvio Santos é Rebeca Abravanel, que tem 42 anos de idade. Nos últimos anos, ela também se tornou apresentadora e hoje cuida do Roda Roda Jequiti. Rebeca é casada com o jogador de futebol Alexandre Pato.

A sexta e última filha de Silvio Santos é Renata Abravanel, de 38 anos de idade. Ela não seguiu os passos das irmãs e caminhou para o entretenimento se tornando apresentadora ou produtora, pois estudou administração nos Estados Unidos. Hoje, ela presidente do conselho na holding da família.

