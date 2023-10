Quem é Jo Calderone, criado por Lady Gaga

Quem estava ligado no mundo da música por volta de 2010 deve se lembrar de uma criação da cantora Lady Gaga e o fotografo Nick Knight, Jo Calderone. Mas afinal, quem é este personagem? Alter ego da cantora, ele se destacou no trabalho dela e marcou a era de Born This Way.

Jo Calderone quem foi?

Jo Calderone é um alter ego masculino da cantora Lady Gaga que surgiu em 2010. A primeira aparição dele foi durante um ensaio de fotos para a Vogue Hommes japonesa em setembro daquele ano, o que surpreendeu muita gente. Mas ele chamou atenção mesmo depois que apareceu em um videoclipe e também uma apresentação da norte-americana no ano seguinte.

Conhecida pela ousadia em seu trabalho, Lady Gaga introduziu o alter ego masculino no videoclipe da canção You and I, do álbum Born This Way, em 2011. No clipe, ela aparece em duas versões, como ela mesma, com cabelo comprido loira, roupas femininas extravagantes e maquiagem, e também como Jo Caldeirone. O rapaz dá a cara em algumas cenas ao piano e também ao lado da versão feminina de Lady Gaga. Na letra da canção, a loira diz: "há algo de especial, querido, sobre você e eu. Você e eu, você, você e eu (...) Querido, preferia morrer sem você e eu".

No mesmo ano em que lançou o videoclipe de You and I, Lady Gaga resolveu aparecer no VMA - MTV Video Music Awards como Jo Calderone. Ela subiu ao palco para entregar um prêmio para Britney Spears, interagiu com a princesa do pop, e ainda apresentou a faixa You and I com a participação do músico Brian May, conhecido por integrar a banda Queen.

O personagem tem até conta oficial no Twitter, que foi criada há mais de uma década. Não haviam novas publicações por lá desde 2020, mas em março de 2023 uma nova foto postada de metade do seu rosto com a legenda "Vouloir, c’est pouvoir" (Querer é poder em tradução livre).

As buscas pelo nome de Jo Calderone podem ter aumentado no dia das crianças de 2023 porque a humorista a Gkay foi no baile de gala da Sephora em comemoração ao Halloween vestida como o alter ego de Lady Gaga, o que chamou atenção na web e na mídia.

