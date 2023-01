Quem é a esposa e os filhos de Alckmin, novo vice-presidente

Geraldo Alckmin (PSB), novo vice-presidente do Brasil, é casado com Lu Alckmin desde 1979. Os dois tiveram três filhos juntos Sophia, Geraldo e Thomaz, que faleceu em um acidente de helicóptero em 2015. Eles também já são avós. Conheça a família do vice de Lula (PT).

Quem é a esposa de Geraldo Alckmin?

O vice-presidente Geraldo Alckmin é casado há mais de 40 anos com Maria Lúcia Guimarães Ribeiro Alckmin, conhecida como Lu, hoje com 72 anos.

A paulistana conheceu o atual marido enquanto ele estudava na Faculdade de Medicina de Taubaté. Os dois trocaram alianças oficialmente em 1979.

Lu já foi primeira-dama quatro vezes, durante os mandatos de seu marido como Governador do estado de São Paulo entre 2001 e 2006, e depois entre 2011 e 2018, quando ele ainda era filiado ao PSDB. Desde o início da vida política do marido, a paulistana sempre foi engajada em causas sociais.

Ela já promoveu campanhas para arrecadação de fundos e ações para comunidades carentes, foi voluntária do Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo (Fussp) e assumiu a presidência da organização em 2001. Também implementou 10 mil padarias artesanais em fundos municipais, escolas, penitenciárias e outras unidades de ressocialização, além de ter participado ativamente da Campanha do Agasalho, ente outras.

Sophia Alckmin é a filha mais velha

Sophia, 42, é a filha primogênita de Geraldo e Lu. A herdeira é casada com Mario Ribeiro, com quem tem três filhos, Alexa, Felippa e Mateo.

Atualmente, ela trabalha como influenciadora digital e soma mais de 300 mil seguidores em sua página no Instagram, onde posta muitos cliques ao lado do marido e dos filhos.

Em 2017, ela revelou ter vitiligo, doença que causa a perca de pigmentação na pele. "Eu tenho vitiligo, descobri (ou apareceu) uns 2 anos atrás, depois da morte do meu irmão Thomaz. Não existe tratamento com eficácia comprovada nem cura (ainda!)", escreveu nas redes sociais. "No começo fiz algumas sessões de laser para tentar recuperar a coloração da pele mas achei que não estava dando resultado e parei, resolvi aceitá-las. Hoje tenho nas mãos, pés e ao redor dos olhos".

Geraldo Alckmin Neto

O segundo filho do casal é Geraldo Alckmin Neto. Ele é casado com a influenciadora digital Karla Iturriaga, com quem tem dois filhos.

Atualmente, ele trabalha como Diretor Executivo de um banco. Ele começou a trabalhar na organização financeira em 2006, passando também pela filial do México.

No Instagram, o executivo também compartilha vários cliques ao lado da esposa e dos dois filhos, além de registros com os pais.

Thomaz Alckmin morreu em 2015

Thomaz Alckmin, filho caçula de Lu e Geraldo, morreu em 2015, aos 31 anos, em um acidente de helicóptero que caiu na cidade de Carapicuíba. Cinco pessoas morreram na tragédia.

O caçula trabalhava como piloto profissional de aeronaves. Ao contrário do pai, o rapaz sempre quis se manter longe da política.

Ele foi o primeiro a dar uma neta para Geraldo e Lu - Isabella é fruto de uma relação do caçula com Fabíola Trombelli, ex-funcionária do cerimonial do Palácio.

Thomaz era casado com a arquiteta Tais Fantato, com que se uniu oficialmente em 2011. Os dois tiveram uma filha, Julia.

Em novembro de 2022, Lu falou a morte do filho ao UOL. "Fui rezando e pedindo a Deus para que eu soubesse superar essa perda, mesmo que ninguém ainda tivesse me dito que ele tinha falecido. Mas eu sabia. Acho que a mãe sempre sabe. Na hora em que eu cheguei, o Geraldo estava esperando na garagem. A Sophia e o Geraldo Neto [os outros dois filhos do casal] ficaram no andar de cima da casa, porque eles não tinham coragem de me enfrentar. Os três pensaram que eu fosse morrer. Mas fui eu que dei força a eles", disse.

