Eleições 2022: Quem é o vice de Lula, Geraldo Alckmin?

Quem é o vice de Lula, Geraldo Alckmin? O vice do candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é o governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSB). Aliados hoje, os políticos já rivalizaram em uma disputa presidencial em 2006, com a vitória de Lula no segundo turno. A chapa foi oficializada em julho deste ano, em Brasília. Este ano os brasileiros vão às urnas para definir o presidente do país.

O primeiro turno das eleições 2022 está marcado para acontecer dia 2 de outubro.

+ candidatos ao governo de SP.

Quem é o vice de Lula?

Natural de Pindamonhangaba, interior de SP, Geraldo Alckmin tem 69 anos e é formado em Medicina pela Universidade de Taubaté (Unitau). Contudo, desde jovem o candidato esteve envolvido na vida política. Em 1970, ele já estava em movimentos estudantis dentro da faculdade.

Em 1972 foi eleito o vereador mais novo de sua cidade pelo MDB, partido de oposição à ditadura. Quatro anos depois, Alckmin foi eleito prefeito de Pindamonhangaba.

Alckmin foi deputado estadual de São Paulo entre os anos de 1983 e 1987, e também foi deputado federal de 1987 até 1995. Em 1998, o candidato se filiou ao PSDB, partido no qual ficou até o ano de 2021, quando se filiou ao PSB.

O político já foi governador de São Paulo quatro vezes e vice-governador uma vez, na chapa com Mário Covas. Alckmin já foi secretário estadual do desenvolvimento de São Paulo, no ano de 2009.

Em 2006, o candidato a vice concorreu ao cargo de presidente da república, mas foi derrotado por Lula no segundo turno. Alckmin voltou a se candidatar para a presidência em 2018 e obteve 4,76% dos votos. Este ano, engrossou a chapa encabeçada por Lula (PT) e está concorrendo ao cargo de vice-presidente.

Antiga rivalidade

Geraldo Alckmin e Lula já foram adversários no passado e protagonizaram uma das maiores rivalidades políticas entre os partidos PT e PSDB, no Brasil. Durante muitos anos, Alckmin teceu críticas ao partido rival e aos políticos Lula e Dilma Rousseff. Contudo, o candidato do PSB também se mostrou contrário ao presidente Jair Bolsonaro (PL) e hoje faz parte da improvável chapa que tenta tirar Bolsonaro do poder executivo.

Acusações

Em julho de 2020, o ex-tucano foi alvo de acusações pelo Ministério Público. Alckmin foi indiciado por corrupção passiva, falsidade ideológica eleitoral e lavagem de dinheiro em um desdobramento da Operação Lava-Jato. Em 2016, o ex-governador de SP foi acusado de participar da chamada “máfia da merenda”, um esquema que superfaturava o preço do fornecimento das merendas escolares em São Paulo. A CPI da merenda foi protocolada em maio de 2016 e encerrada em dezembro do mesmo ano.

Quem é o atual vice-presidente do Brasil?

O atual vice-presidente da república do Brasil é o general Hamilton Mourão (Republicanos), que ocupa o posto desde 2019. Mourão foi eleito na chapa com o atual presidente Jair Bolsonaro (PL). Mas o vice não vai concorrer ao cargo novamente com Bolsonaro, pois se já candidatou ao senado do Rio Grande do Sul (RS) nestas eleições.

Segundo pesquisa contratada pela Big Time Real Data na semana passada, Hamilton Mourão (Republicanos) libera a corrida pelo senado com 28% das intenções de voto. Depois do vice-presidente estão Olívio Dutra (PT) e Ana Amélia Lemos (PSD), de acordo com o levantamento.

Qual a função do vice-presidente?

Segundo o “Senado Notícias”, o vice-presidente ocupa a segunda posição mais importante do país, devendo “seguir, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro”. O maior dever do vice-presidente é estar a postos para substituir o presidente quando este precisar ser afastado do cargo, seja temporariamente ou definitivamente, como ocorre em casos de impeachment.

Por exemplo, em 2016, quando a então presidente Dilma Rousseff sofreu um impeachment, o vice-presidente, Michel Temer (MDB), assumiu seu cargo definitivamente até o ano de 2018, quando novas eleições foram realizadas.

Quando um vice assume o cargo de presidente, ele fica encarregado de todas as suas funções, como assinar decretos e sancionar leis. O presidente também pode designar outros deveres a seu vice, de acordo com suas necessidades.

Para ser candidato à vice-presidência da república brasileira é preciso atender a alguns requisitos, são eles:

Ter, no mínimo, 35 anos;

Ser brasileiro;

Ter alistamento eleitoral;

Ser filiado a um partido político;

Não ser inelegível;

Ter pleno exercício dos direitos políticos

Eleições 2022

O primeiro turno das eleições de 2022 ocorre no dia 2 de outubro, nesta data os eleitores devem comparecer às urnas e votar em todos os seus candidatos. Neste ano, a eleição será feita entre as 8h e às 17h do horário de Brasília. Caso haja segundo turno, ele será realizado no dia 30 do mesmo mês.

Em 2022, a população define quem será o próximo presidente do país e os governadores de todos os estados mais do Distrito Federal. Também é escolhido um terço do senado federal, composto por 81 senadores, todos os 513 deputados federais e todos os deputados estaduais.

Este ano, a disputa presidencial está principalmente entre os candidatos Jair Bolsonaro (PL), Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB).