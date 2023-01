Preta Gil está doente? O que aconteceu com a filha de Gilberto Gil

A cantora Preta Gil, 48 anos, revelou em suas redes sociais que descobriu um câncer e que em breve começará o tratamento contra a doença. Filha de um dos maiores cantores do país, Gilberto Gil, a artista está nos holofotes desde que nasceu e tem uma legião de fãs.

"Estive nos últimos 6 dias internada na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro, por conta de um desconforto que vinha sentindo e graças a Deus, hoje recebi um diagnóstico definitivo. Tenho um Adenocarcinoma na porção final do intestino. Inicio meu tratamento já na próxima segunda-feira (16) e conto com a energia de todos para seguir tranquila e confiante", explicou.

Vai ficar tudo bem!!! 🙏🏽❤️ pic.twitter.com/Vf0ALMuAA7 — Preta Gil (@PretaGil) January 11, 2023

Após a publicação, Preta recebeu diversas milhares de curtidas e mensagens de carinho no Instagram, Twitter e Facebook. "Vai ficar bem em nome de Jesus. Te amo", escreveu a humorista e apresentadora Tata Werneck. "Melhoras, Preta! Estamos mandando e vibrando o melhor sempre", disse o ex-BBB João Pedrosa, que faz parte da agência de Preta Gil, a Mynd.

O Padre Fábio de Melo também se pronunciou e disse que está unido em oração pela cantora. "Você é forte e guerreira. Vai ficar tudo bem", desejou o jornalista Evaristo Costa. A Deputada Federal Erika Hilton também se pronunciou e comentou: "vai ficar tudo bem, querida! Axé. Estou contigo".

Gilberto Gil, pai da cantora, Bela Gil, sua irmã, e o marido Rodrigo Godoy não repercutiram a nota de Preta Gil nas redes sociais. Já a madrasta da famosa, Flora Gil, publicou uma foto da enteada no Instagram e escreveu: "Preta é a mãe, é filha, é avó, é irmã, é amiga e é nosso amor".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Flora Gil (@floragil_)

Filho de Preta, Francisco Gil também repercutiu o caso e escreveu nos stories do Instagram: "a todos que estão mandando mensagens... Vai ficar tudo bem! Minha mãe tá bem, a gente tá bem. Na luz sempre".

Família de Preta Gil - Quem é quem

Preta Gil é filha do cantor Gilberto Gil com Sandra Gadelha e tem 7 irmãos. A mais velha entre o filhos de Gilberto é Nara Gil (56 anos), que é fruto do primeiro casamento dele, com Belina Aguiar, nos anos 60. Depois nasceu Marília Gil (55 anos), que também é filha de Belina.

O segundo casamento de Gil foi com Sandra Gadelha, mãe de Preta Gil, Maria Gil (46 anos) e também Pedro Gadelha Gil, que nasceu em 1970 e faleceu em 1990 em um acidente de carro.

Flora Gil é a atual esposa do cantor. Eles estão juntos desde a década de 80 e tem três filhos juntos. O casamento é responsável pelos herdeiros mais novos do cantor, Bela Gil (35 anos), José Gil (31 anos) e Bem Gil (37 anos).

Gilberto Gil já fez campanha publicitária ao lado dos filhos e netos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Hering Oficial (@hering_oficial)

Preta é casada com quem?

Preta Gil é casada com Rodrigo Godoy desde 2015. O casal subiu ao altar na Igreja Nossa Senhora do Carmo da Antiga Sé, no Centro do Rio de Janeiro, em maio daquele ano. Como já era de esperar, a cerimônia contou com a presença de famosos, como Ivete Sangalo, que foi uma das madrinhas.

Na época, Rodrigo revelou para a Quem que o casal se conheceu dois anos antes por causa de um amigo em comum. Eles começaram a morar juntos depois de três meses de relacionamento, ainda em 2013.

Preta Gil já é mãe, mas não por causa do relacionamento com Godoy, que ainda não gerou crianças. O filho da cantora já tem 27 anos de idade e é Francisco Gil, fruto de seu tempo ao lado do ator Otávio Muller. Hoje, Otávio Muller também é casado, com a arquiteta Adriana Junqueira, com quem tem duas filhas.