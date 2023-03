Viúvo desde 1999, o cantor Roberto Carlos preferiu manter sua vida íntima longe dos holofotes, apesar de algumas especulações de romances. Até que em março de 2023, o rei finalmente assumiu que está namorando. A revelação foi feita em coletiva de imprensa no segundo dia do cruzeiro Emoções em Alto Mar, em Búzios.

Ao ser questionado sobre a vida amorosa, Roberto Carlos não escondeu o jogo e afirmou que está namorando. Porém, disse que não irá revelar a identidade da amada - pelo menos não por enquanto. "Estou namorando, mas não vou dizer quem, não. Ainda não. Tudo tem seu tempo", disse o músico, conforme publicação da Veja, que esteve presente no evento.

Por enquanto, não há nomes na boca do público ou da mídia que teorizam quem é a nova namorada de Roberto Carlos. Nos últimos anos, alguns nomes foram apontadas como possíveis companheiras do cantor, devido a aparições em seus shows e fotos com o rei, como a atriz Luciana Vendramini e as cantoras Tamara Angel e Paula Fernandes. No entanto, em cada uma dessas ocasiões, os romances foram negados.

Quem são os filhos do Roberto Carlos

Quantas vezes o Roberto Carlos foi casado?

O rei Roberto Carlos teve três casamentos ao longo da vida. Seu primeiro casório foi no final dos 60. Depois, ele subiu ao altar novamente na década de 1980. Por último, se casou nos anos 90, quando ficou viúvo.

Cleonice Rossi, a Nice

Sua primeira ida ao altar foi em 1968, quando ele selou a união com Cleonice Rossi. O relacionamento foi longo, durou mais de dez anos e gerou três filhos.

Eles se separaram em 1979 e se tornaram pais de Dudu Braga, Luciana e Ana Paula durante o tempo junto. Tanto Cleonice, como os filhos Dudu e Ana Paula faleceram nos últimos anos.

Cleonice faleceu em 1990, vítima de um câncer de mama. Já Ana Paula morreu em 2011, devido a uma parada cardíaca. Dudu faleceu em 2021, enquanto estava em tratamento para um câncer no peritônio.

Myrian Rios

A atriz Myrian Rios e Roberto Carlos ficaram juntos durante cerca de 9 anos. Eles começaram a se relacionar em 1980 e não tiveram filhos.

Em homenagem a amada, o rei lançou a canção A Atriz em 1985, que na letra dizia "vejam só vocês que foi que eu fiz, fui me apaixonar por uma atriz".

Maria Rita

Maria Rita foi um grande amor na vida de Roberto Carlos. Eles começaram o romance em 1991, mas só subiram ao altar em 1996. O casamento não foi longo, pois a esposa o rei faleceu pouco depois, em 1999. A pedagoga tinha 38 anos de idade e foi vítima de um carcinoma neuroendócrino, tumor maligno que invade vários órgãos.

Apesar do relacionamento só acontecer nos anos 90, depois de seu segundo casamento, o casal já se conhecia há tempos. O livro "Roberto Carlos em Detalhes" do biógrafo Paulo Cesar de Araújo revela que Maria era colega de escola de Ana Paula, filha de Roberto Carlos com a primeira esposa.

Maria Rita também ganhou uma canção de homenagem. A música Pra Sempre é dedicado a ela. Na letra, o cantor fala: "Tudo nesse mundo pode se modificar. Pode até mudar a posição do sol e o mar. Que eu vou te amar. Eu vou te amar. Haja o que houver. Nada vai mudar".

Maria Rita e Roberto Carlos também não tiveram filhos.