Quem é Cartolouco? Ex-namoradas denunciam agressão

O jornalista esportivo e influenciador Lucas Strabko, conhecido como Cartolouco, foi acusado por ex-namoradas de agressões físicas, violência psicológica e comportamento controlador. Os relatos foram apresentados em reportagem exibida pelo Fantástico no domingo, 12 de julho.

Uma das mulheres, que teve a identidade preservada, contou que manteve um relacionamento de aproximadamente dez meses com o influenciador. Segundo a denúncia, os episódios teriam começado com ofensas, humilhações e tentativas de controle, mas evoluíram para violência física.

A denunciante relatou que foi agredida durante uma viagem a Cusco, no Peru, em dezembro de 2025. Ela afirmou ter recebido chutes e empurrões, além de ter sido alvo de cusparadas. O influenciador também teria danificado objetos pessoais da então companheira, entre eles o celular, os óculos e um escapulário.

Outro episódio teria ocorrido em janeiro deste ano, já em São Paulo. Conforme o relato, Lucas teria lançado uma bebida contra o rosto da mulher e provocado uma lesão em sua orelha com um cigarro aceso. Uma testemunha teria presenciado parte da situação. Ele ainda teria tentado entrar no condomínio da ex-companheira, mas foi impedido pela equipe de segurança.

O caso passou a ser investigado pela Polícia Civil de São Paulo. A apuração envolve suspeitas de lesão corporal qualificada, violência psicológica contra a mulher, injúria e dano. Mensagens, fotografias, gravações, laudos médicos e imagens de câmeras de segurança teriam sido anexados ao inquérito.

Além dessa denúncia, outras ex-companheiras afirmaram ter vivido situações semelhantes. Uma delas obteve uma medida protetiva em 2023. Outra mulher relatou que manteve um relacionamento com o jornalista entre 2014 e 2019 e que teria sofrido agressões físicas e abusos psicológicos ao longo dos anos.

Lucas Strabko nega as acusações. Em manifestações anteriores, declarou ser inocente, classificou os relatos como falsos e afirmou que continuará colaborando com as autoridades. As investigações seguem em andamento.

Quem é Lucas Strabko, o Cartolouco?

Lucas Strabko tem 31 anos e ganhou projeção nacional trabalhando com conteúdo esportivo. O apelido Cartolouco surgiu durante sua atuação ligada ao Cartola FC, fantasy game de futebol do Grupo Globo. Posteriormente, ele passou a produzir vídeos para a internet, principalmente sobre partidas, torcidas, viagens e bastidores de clubes.

O jornalista também participou de programas de televisão. Em 2020, integrou o elenco de A Fazenda 12, na Record, e foi o quarto participante eliminado. Dois anos depois, disputou o Power Couple Brasil ao lado da então namorada Gabriella Augusto.

Atualmente, Cartolouco mantém canais de grande alcance nas redes sociais, com mais de 1 milhão de seguidores no Instagram e aproximadamente 1,5 milhão de inscritos no YouTube.